Sturz bei Ostfildern-Nellingen 40-Jähriger stürzt mit Kleinkraftrad – verletzt in Klinik

Bei einem Unfall in Ostfildern (Kreis Esslingen) hat sich am Montag ein 40-Jähriger Verletzungen zugezogen, deren Ausmaß noch nicht gänzlich bekannt ist. Er war mit seiner Honda in einer Kurve gestürzt.