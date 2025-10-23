Die Polizei ist am Dienstag im Einsatz, um Radfahrende für mehr Sicherheit zu sensibilisieren – gegen Diebe. Dabei findet sie auch mumaßliche Täter.
23.10.2025 - 15:18 Uhr
Die Sicherheit der Radfahrenden und ihrer Fahrzeuge in der Stadt hat am Dienstag bei einer großen Kontrollaktion der Polizei im Fokus gestanden. Im Laufe des Tages überprüften Beamtinnen und Beamte rund 750 Fahrräder in der Stadt. Sie gingen zu Fahrradabstellplätzen, aber sprachen auch Radfahrende auf wichtigen Strecken im fließenden Verkehr an.