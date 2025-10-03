In seiner ersten Amtszeit hielt Donald Trump die USA und die Welt in Atem. In seiner zweiten Amtszeit als US-Präsident ist entfesselter und extremer denn je. Mit dramatischen Folgen.
03.10.2025 - 16:35 Uhr
Die nationalistische Heritage Foundation entwarf während Donald Trumps Wahlkampf das „Project 2025“, einen Plan zur autoritären Umgestaltung der USA. Lange leugnete Trump, etwas mit dem Projekt zu tun zu haben. Doch im Streit über den Haushalt distanziert der US-Präsident sich nun nicht länger von den Plänen.