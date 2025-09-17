Die zwischen Ende Juli und Anfang August verkauften 10-Kilo-Hanteln des Herstellers Via Chassé geben ionisierende Strahlung ab.
17.09.2025 - 12:27 Uhr
Ein bekannter Discounter Action hat einen wichtigen Rückruf für Kettlebells des niederländischen Herstellers Via Chassé B.V. gestartet. Bei einer Routineinspektion wurden erhöhte Werte ionisierender Strahlung in den Sportgeräten festgestellt. Betroffen sind Kettlebells mit einem Gewicht von 10 Kilogramm in den Farben Blau und Beige, die zwischen dem 28. Juli und 7. August 2025 bei Action verkauft wurden.