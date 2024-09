Bill Kaulitz singt, macht Podcasts und ist Teil einer Doku für die Streamingplattform Netflix. Nun probiert er sich in einem weiteren Medium.

mmf/dpa 20.09.2024 - 11:09 Uhr

Sänger und Podcaster Bill Kaulitz (35) moderiert beim Jugendradio BigFM. „Endlich mein eigener Piratensender. Ich freue mich schon alles umzukrempeln und bigFM mal richtig mausig zu machen – the party has arrived“, wurde der Tokio Hotel-Sänger vom Medienunternehmen Audiotainment Südwest in Mannheim zitiert, zu dem BigFM gehört.