Ein 37-jähriger Mann geht am Mittwoch im Bodensee schwimmen. Zeugen finden ihn später bewusstlos im Wasser. Jede Hilfe kommt zu spät.

Gülay Alparslan 22.08.2024 - 15:02 Uhr

Ein tödlicher Badeunfall hat sich am Mittwoch in Radolfzell am Bodensee ereignet. Wie die Polizei mitteilte, ging ein 37-jähriger Mann im Bodensee schwimmen. Zeugen entdeckten ihn auf Höhe des Herzenbads bewusstlos im Wasser treibend. Sie brachten den Mann ans Ufer und begannen mit der Reanimation.