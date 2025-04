Zwei Gänse-Eltern sind in Radolfzell am Bodensee (Kreis Konstanz) von zwei Zügen überrollt worden. Die Küken hätten daraufhin Schutz im nahegelegenen Dickicht gesucht, wie eine Sprecherin der Bundespolizei sagte.

Bundespolizei und Tierrettung kamen zur Unfallstelle, um die Rettung der Küken zu sichern. Bislang konnte aber nur eines der Küken in einem Gebüsch gefunden werden. Es wurde nach dem Vorfall am Vormittag in die Obhut der Tierrettung gegeben. Die Geschwister-Küken wurden am Mittag noch von der Tierrettung gesucht. Insgesamt habe es in der Gänsefamilie bis zu vier Küken gegeben.