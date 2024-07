Eigentlich wollen die Rettungskräfte einem Menschen helfen. Doch dann werden sie selbst in einen Unfall verwickelt.

Auf dem Weg zu einem Einsatz ist am Montag in Radolfzell (Landkreis Konstanz) ein Krankenwagen mit einem Fahrzeug kollidiert. Eine 68-jährige Frau in einem Fiat Panda übersah beim Linksabbiegen an der Einmündung zur Straße „An der Kindswiese“ den von hinten kommenden Rettungswagen, wie die Polizei mitteilte. Dieser hatte Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn, wie die Polizei mitteilte.