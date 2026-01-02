 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Stuttgart streicht seinen Zuschuss: Was wird aus dem Brezel Race?

Radrennen in Stuttgart Stuttgart streicht seinen Zuschuss: Was wird aus dem Brezel Race?

Radrennen in Stuttgart: Stuttgart streicht seinen Zuschuss: Was wird aus dem Brezel Race?
1
Rund 4000 Teilnehmer waren im September beim Brezel Race am Start. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Die Stadt Stuttgart hat den Zuschuss für das bekannte Radrennen gestrichen. Wie es weitergeht, ist bislang unklar – wenn dann aber in der Region.

Digital Desk: Michael Bosch (mbo)

Stuttgart geriert sich gerne als Sportstadt. Dem Spardiktat der Stadt könnte nun ein bekanntes Event zum Opfer fallen. Im Haushalt wurde der Zuschuss für das Brezel Race, dem bekanntesten Radrennen in der Region, gestrichen. Im Herbst hatten Zehntausende an der Strecke gestanden, das Profi-Damen-Rennen Women‘s Cycling Grand Prix, das wie das Amateurrennen in der Landeshauptstadt endete, wurde live im Fernsehen übertragen.

 

Kurz vor Weihnachten teilte der Veranstalter mit, dass das Breitensport-Radrennen „nicht in der geplanten Art und Weise am 13. September in Stuttgart stattfinden kann. Gleiches gilt für Deutschlands einziges Profi-Radrennen für Frauen, den Women‘s Cycling Grand Prix“. Wie es weitergeht, ist unklar.

Wird das Brezel Race deutlich kleiner?

Von der Stadt Stuttgart hatte es bislang einen Zuschuss von einer halben Million Euro gegeben, das Geld fehlt nun. Die Veranstaltung sei in ihrer gewohnten Form „aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht darstellbar“, hieß es. Mitte September war die Region wieder einmal im Radsportfieber. Bei der vierten Auflage gingen rund 4000 Hobbyradsportler an den Start, die zwei unterschiedlich lange Rundkurse (circa 60 und 120 Kilometer) absolvierten. Bim wichtigsten Frauen-Radrennen im Profi-Kalender waren anschließend 120 Fahrerinnen dabei.

Unsere Empfehlung für Sie

Brezel Race in Stuttgart: Radrennen auch unter dem Eindruck des Massensturzes beim „RiderMan“

Brezel Race in Stuttgart Radrennen auch unter dem Eindruck des Massensturzes beim „RiderMan“

Hobby-Sportler und einige der besten Profi-Radfahrerinnen gehen am Sonntag in Stuttgart ins Rennen. Das Teilnehmerfeld ist so groß wie noch nie.

„Wir nehmen die aktuelle Situation mit Bedauern wahr“, teilte der Veranstalter mit. „Gleichzeitig blicken wir mit großem Dank auf die letzt- und diesjährige Veranstaltungsausgaben, hieß es weiter. „Wir versuchen derzeit eine Lösung zu finden“, sagt Reinald Achilles vom Veranstalter Inflame Events. Dabei sei im Grunde alles möglich. Überlegt wird, das Rennen zu verkleinern, es beispielsweise auf einem kürzeren Kurs mit mehreren Runden stattfinden zu lassen. So könnte man Geld für Absperrungen und Streckenposten sparen. Dass das Brezel Race „mittelfristig“ pausiert, ist denkbar, es an einen anderen Ort zu verlegen ebenfalls.

Findet das Brezel Race Foto: Archiv/Lichtgut/Ferdinando Iannone

„Für uns ist aber klar, dass wir in der Region bleiben wollen“, sagt Achilles. Das vergangene Brezel Race war in Filderstadt gestartet, die Strecke hatte die Teilnehmer durch die Landkreise Göppingen, Esslingen, Ludwigsburg und den Rems-Murr-Kreis geführt. Wie viel Geld für eine Fortsetzung notwendig ist, lässt sich derzeit nicht genau beziffern. Das hänge auch davon ab, in welcher Form es stattfinden wird. Mit dem Verband Region Stuttgart, dem zweiten große Geldgeber der Veranstaltung, hat es bereits Gespräche gegeben. Auch dort ist man offenbar gewillt, das Radrennen nicht komplett sterben zu lassen.

Entscheidung soll spätestens im Februar fallen

Weil auch in anderen Städten die Haushaltslage angespannt ist, wird wohl versucht, die finanzielle Last auf mehreren Schultern zu verteilen. Welche Städte als Ausrichter in Frage kommen, ist noch nicht bekannt. Um die Landeshauptstadt könnte das Brezel Race aber künftig einen Bogen machen.

Klar ist: Ewig Zeit haben die Organisatoren nicht, um zu konkretisieren, wie es weitergehen soll. „Wir brauchen genug Vorlauf, auch für die Anmeldungen und das Drumherum“, sagt Achilles. Spätestens im Februar will sich der Veranstalter festlegen, in welcher Form das Brezel Race stattfinden soll.

Weitere Themen

Wochenendtipps für Stuttgart: Blind Date mit dem Kessel, Community Run und Eisstockschießen

Wochenendtipps für Stuttgart Blind Date mit dem Kessel, Community Run und Eisstockschießen

Der Kessel ist ready für 2026: Dieses Wochenende stehen unter anderem Karaoke, Ausstellungen, Bingo und Eisstockschießen auf dem Plan. Wir haben den Überblick für euch.
Von Sandra Belschner
Gastro in Stuttgart: Gibt es dieses Jahr neue Sterne? – Tester vom Michelin in Stuttgart unterwegs

Gastro in Stuttgart Gibt es dieses Jahr neue Sterne? – Tester vom Michelin in Stuttgart unterwegs

Wo gehen Inspektoren vom Michelin essen? Zum Beispiel im Zum Ackerbürger Can Basar in Bad Cannstatt.
Von Anja Wasserbäch
Radrennen in Stuttgart: Stuttgart streicht seinen Zuschuss: Was wird aus dem Brezel Race?

Radrennen in Stuttgart Stuttgart streicht seinen Zuschuss: Was wird aus dem Brezel Race?

Die Stadt Stuttgart hat den Zuschuss für das bekannte Radrennen gestrichen. Wie es weitergeht, ist bislang unklar – wenn dann aber in der Region.
Von Michael Bosch
Jahreswechsel in Stuttgart: OB Nopper: Feuerwerksverbot in der City war richtig – und wird bleiben

Jahreswechsel in Stuttgart OB Nopper: Feuerwerksverbot in der City war richtig – und wird bleiben

Nach der Absage der Silvesterfeier auf dem Schlossplatz hat ein Großaufgebot der Polizei das Feuerwerksverbot durchgesetzt. OB Nopper will diese Lösung beibehalten.
Von Jürgen Bock
Zwischen Mannheim und Stuttgart: 18-Jähriger greift Zugpersonal im ICE an und wird festgenommen

Zwischen Mannheim und Stuttgart 18-Jähriger greift Zugpersonal im ICE an und wird festgenommen

Ein 18-Jähriger hat am Dienstagabend das Zugpersonal eines ICE zwischen Mannheim und Stuttgart angegriffen. Die Bundespolizei nahm den Mann fest.
Von nre
Polizei erteilt ihm Platzverweis: 54-Jähriger greift Bahnmitarbeiter am Hauptbahnhof Stuttgart an

Polizei erteilt ihm Platzverweis 54-Jähriger greift Bahnmitarbeiter am Hauptbahnhof Stuttgart an

Ein Mann hat am Mittwoch einen Bahnmitarbeiter am Stuttgarter Hauptbahnhof angegriffen und mehrere Straftaten begangen. Die Bundespolizei ermittelt.
Von nre
Faultierhafen in Stuttgart: Neues Café im Gerber: Tee und Matcha wird hier auf ganz besondere Weise gebrüht

Faultierhafen in Stuttgart Neues Café im Gerber: Tee und Matcha wird hier auf ganz besondere Weise gebrüht

Im Gerber hat ein Hafen für Genießer eröffnet. Das Café setzt auf Tee und Matcha aus China und Japan.
Von Carina Kriebernig
Krankenhaus in Stuttgart: Flammen schlagen aus Container – Feuerwehr am Klinikum im Einsatz

Krankenhaus in Stuttgart Flammen schlagen aus Container – Feuerwehr am Klinikum im Einsatz

Am Freitagmorgen rückt die Feuerwehr zum Katharinenhospital aus, dort brennt es auf einer Baustelle. Die Ursache ist noch unklar.
Von Michael Bosch
Riesenradfahrt über Stuttgart: Jugendrätin: „Stuttgart tut viel für unsere Sicherheit“

Riesenradfahrt über Stuttgart Jugendrätin: „Stuttgart tut viel für unsere Sicherheit“

Ist das Stuttgarter Nachtleben für junge Frauen gefährlich? Jugendrätin Laura Eckard findet vor allem einen Ort unangenehm. Bei einer Riesenradfahrt blickt sie auf das Jahr 2026.
Von Christine Bilger
Bäume und Mülltonnen brennen: Zündler im Stuttgarter Naturschutzgebiet: Feuerwehr nach Silvester gefordert

Bäume und Mülltonnen brennen Zündler im Stuttgarter Naturschutzgebiet: Feuerwehr nach Silvester gefordert

Auch an Neujahr ist die Feuerwehr in Stuttgart gefordert. Auch in einem Naturschutzgebiet bricht ein Feuer aus.
Von Michael Bosch
Weitere Artikel zu Stuttgart Sport Zuschuss
 
 