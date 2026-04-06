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  6. Franziska Brauße hat Verspätung – und gewinnt trotzdem

Radrennen „Rund um Schönaich“ Franziska Brauße hat Verspätung – und gewinnt trotzdem

Radrennen „Rund um Schönaich“: Franziska Brauße hat Verspätung – und gewinnt trotzdem
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Tolles Wetter, tolle Atmosphäre – das Radrennen „Rund um Schönaich“ hatte viel zu bieten. Foto: H. Schmidt

Bei der 50. Auflage von „Rund um Schönaich“ gewinnt erstmals ein Neuseeländer das Männerrennen. Bei den Frauen siegt Franziska Brauße – trotz Verspätung am Start.

T-Shirt-Wetter, tausende Zuschauer am Rundkurs von Schönaich-Breitenstein-Neuweiler, dazu einen Premierensieg bei den Männern und eine Olympiasiegerin auf dem Podest bei den Frauen – kein Wunder, dass Tim Müller ein rundum positives Fazit zog. „Ich bin total zufrieden“, sagte der der Organisationsleiter des gastgebenden RSC Schönaich am Ende der Jubiläumsveranstaltung. Der Ostermontagsklassiker hatte wieder einmal eine Menge hochklassigen Radsport geboten.

 

Grund zum Strahlen hatte bei viel Sonnenschein neben den Organisatoren auch Franziska Brauße. Dabei ging die Öschelbronnerin im mintgrünen Trikot des Teams „Rembe rad-net women“ nach einem Vor-Start-Interview mit Veranstaltungssprecher Freddy Eberle erst mit etwas Verspätung auf die Strecke. Danach aber war die Bahnrad-Olympiasiegerin von Tokio 2021 immer auf der Höhe des Geschehens und sogar bei für sie eigentlich ungewohnten Bergwertungen am von vielen gefürchteten Wolfenberg vorne mit dabei.

Titelverteidiger überraschend dabei

Eine Attacke auf der vorletzten der sieben Neun-Kilometer-Runden brachte aber keine Vorentscheidung und wurde von den Konkurrentinnen neutralisiert. So kam es zum Zielsprint, in dem Brauße lediglich den beiden Juniorinnen Edda Bieberle (Osterweddingen) und Luna-Marie Weber Lau (Köln) knapp den Vortritt lassen musste. Die Frauenwertung entschied die 27-Jährige aber für sich. „Es war ein hartes Rennen“, sagte Franziska Brauße nach der Zielankunft.

Bei den Männern kam der in Bayern lebende Neuseeländer Lachlan McNabb (Team „MaxSolar-Raymon“) als Solist bei Start und Ziel in der Wettgasse an und hatte ausgiebig Zeit zum Jubeln. Früh im Elite-Amateurrennen über 144 Kilometer hatte sich eine elfköpfige Spitzengruppe vom übrigen Feld abgesetzt. Mit dabei war auch der Vorjahresgewinner Johannes Adamietz (Team „Rembe rad-net“), der auch für die Veranstalter überraschend nachgemeldet hatte. „Die Konkurrenz ist stark, ich muss alles geben“, schwante dem Titelverteidiger.

Der Neuseeländer Lachlan McNabb siegt bei den Männern. Foto: H. Schmidt

Das setzte er mit einem Angriff auf der vorletzten der 16 Runden kompromisslos um. Neun Mitstreiter fielen zurück, nur Lachlan McNabb blieb am Hinterrad von Johannes Adamietz. Der Mann von der Südhalbkugel, auch für den allseits versierten Sprecher Freddy Eberle ein „unbeschriebenes Blatt“, gab wiederum am letzten Wolfenberg-Anstieg Gas und schoss am Vorjahressieger vorbei zum Premierenerfolg. Als Dritter komplettierte Jakob Huschle (Team „Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur“) das Podest.

Verzögerung durch Falschparker

Einzig eine Verspätung durch das Abschleppen eines auf dem Rundkurs in Neuweiler falsch geparkten Fahrzeugs und ein heftiger Sturz gleich auf der ersten Runde des Junioren-Bundesligarennens am Morgen trübten ein klein wenig die Stimmung. Die etwa zwanzigminütige Verzögerung war am Ende aber zu verschmerzen. Platz eins bei den Junioren ging an den aus der Ukraine stammenden Reinzaberner Pavlo Otmorskyi. Bester Jugendlicher der U-17-Konkurrenz war der deutsche Crossmeister Benjamin Huber (RSV Götting-Bruckmühl).

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