Radrennen „Rund um Schönaich“ Franziska Brauße hat Verspätung – und gewinnt trotzdem
Bei der 50. Auflage von „Rund um Schönaich“ gewinnt erstmals ein Neuseeländer das Männerrennen. Bei den Frauen siegt Franziska Brauße – trotz Verspätung am Start.
Bei der 50. Auflage von „Rund um Schönaich“ gewinnt erstmals ein Neuseeländer das Männerrennen. Bei den Frauen siegt Franziska Brauße – trotz Verspätung am Start.
T-Shirt-Wetter, tausende Zuschauer am Rundkurs von Schönaich-Breitenstein-Neuweiler, dazu einen Premierensieg bei den Männern und eine Olympiasiegerin auf dem Podest bei den Frauen – kein Wunder, dass Tim Müller ein rundum positives Fazit zog. „Ich bin total zufrieden“, sagte der der Organisationsleiter des gastgebenden RSC Schönaich am Ende der Jubiläumsveranstaltung. Der Ostermontagsklassiker hatte wieder einmal eine Menge hochklassigen Radsport geboten.