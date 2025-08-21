Die schnellen Männer im Peloton dominieren die erste Etappe der Deutschland Tour. Matthew Brennan gewinnt den Massensprint in Herford knapp gegen den Favoriten.
21.08.2025 - 17:04 Uhr
Essen - Italiens Sprintstar Jonathan Milan hat einen erneuten Etappensieg bei der Deutschland Tour verpasst. Der 24-Jährige unterlag auf dem Teilstück mit 202,63 Kilometern zwischen Essen und Herford im Massensprint hauchdünn dem Briten Matthew Brennan. Der Niederländer Danny van Poppel belegte den dritten Platz. Im Vorjahr hatte Milan drei Etappen bei der D-Tour gewonnen.