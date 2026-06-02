Radsport: Deshalb schaut Simon Geschke auf die „Race Days“ in Stuttgart

Simon Geschke (40) gehört, auch eineinhalb Jahre nach dem Karriereende, zu den bekanntesten Gesichtern im deutschen Radsport. Das hat mit dem dunklen Vollbart zu tun, seinem Erkennungsmerkmal. Der Freiburger ist aber auch sportlich eine Marke. 2015 gewann der unermüdliche Kämpfer eine Alpenetappe bei der Tour, 2022 trug er acht Etappen lang das gepunktete Bergtrikot der Frankreich-Rundfahrt und verteidigte es in den Pyrenäen bis zur totalen Erschöpfung, ehe er es doch an den späteren Gesamtsieger Jonas Vingegaard verlor. Der Reputation von Simon Geschke hat das nicht geschadet, ganz im Gegenteil. Weshalb umso interessanter ist, dass er nun eine neue Aufgabe übernommen hat.

Seit kurzem bringt sich Geschke als baden-württembergischer Landestrainer für die U-17-Jungs in die Nachwuchsarbeit ein. „Ich versuche, meine Erfahrung weiterzugeben“, sagt der Ex-Profi, dessen Blick sich in den nächsten vier Tagen auf eine ganz besondere Veranstaltungsserie richten wird – die „Race Days Stuttgart“. Denn bei diesem Etappenrennen steht der Nachwuchs voll im Fokus. „Vielleicht“, sagt Geschke, „ist dort ja ein Talent dabei, das nur auf den großen Durchbruch wartet.“ Und die Bühne nutzt, um sich zu zeigen.

Vier Traditionsvereine aus der Region Stuttgart beleben den Radsport

Ausgerollt wird diese Möglichkeit von vier engagierten Radsportvereinen. 2022 haben sich der RV Stuttgardia Stuttgart, der RSV Stuttgart-Vaihingen, der RV Pfeil Magstadt und der RV Pfeil Plattenhardt – alle weit über 100 Jahre alt – zusammengeschlossen, um ihren Sport neu zu beleben. Seither gibt es die „Race Days Stuttgart“. „Ein derartiges Etappenrennen, bei dem die Zeiten wie bei der Tour de France addiert werden, ist in dem Bereich, in dem wir uns bewegen, außergewöhnlich“, sagt der ehemalige deutsche Amateur-Meister und WM-Teilnehmer Uwe Winter, der bei Stuttgardia für die Veranstaltung verantwortlich ist, „es ist schön, dass wir den Radsport fördern und coole Strecken erfahrbar machen können.“

Emotionaler Abschied: Im Oktober 2024 hat Simon Geschke seine Profikarriere beendet. Foto: Imago/Beautiful Sports

Los geht es an diesem Donnerstag am Schloss Solitude, es folgen die Rennen in Vaihingen (Freitag), Magstadt (Samstag) und Plattenhardt (Sonntag). Gefahren wird auf bis zu 3,5 Kilometer langen Rundkursen, die völlig unterschiedliche Anforderungen stellen. In Plattenhardt zum Beispiel gibt es pro Runde einen Anstieg mit 40 Höhenmetern zu bewältigen, weshalb die letzte Etappe die verschiedenen Gesamtwertungen noch einmal gehörig verändern könnte.

Uwe Winter: „Die Felder sind stark besetzt“

An den Start gehen mehr als 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in diversen Alters- und Rennklassen (weibliche und männliche Jugend/U 17, Juniorinnen und Junioren/U 19, Frauen Elite, Männer U 23 und Elite, Hobbyrennen auf der Solitude und in Magstadt). „Die Felder sind stark besetzt, unter anderem haben wir U-17-Mädels aus dem Nationalteam der Schweiz dabei“, sagt Uwe Winter, „bei uns wird noch ohne Funk und mit offenem Visier gefahren.“ Und zudem reichlich Erfahrung gesammelt.

Unsere Empfehlung für Sie Vorbereitung auf die Tour Deshalb ist Florian Lipowitz noch nicht am Limit Der Radprofi aus Laichingen bereitet sich im Höhentrainingslager auf die Frankreich-Rundfahrt vor – und erwartet einen extrem harten Kampf um die Podiumsplätze.

Weil es, vor allem für den Nachwuchs, sehr wenige Veranstaltungen gibt, bei denen die Taktik Tag für Tag an die neuen Gegebenheiten angepasst werden muss, fehlt es den Talenten zwangsläufig an Erfahrung in Etappenrennen. „Viele Fehler muss man einfach selbst mal machen, um die richtigen Schlüsse zu ziehen“, sagt Simon Geschke, „das ging auch mir so.“ Es ist nicht der einzige Ratschlag, den der neue U-17-Landestrainer seinen Schützlingen geben kann.

Laut Simon Geschke hat sich der Radsport in den vergangenen zehn Jahren „stark verändert“. Er sei insgesamt viel professioneller geworden, vor allem in den Bereichen Technik und Training. „Das betrifft auch den Nachwuchsbereich“, erklärt er, „ich habe erst als Profi wirklich mit dem Powermeter trainiert, hatte zu Schülerzeiten keinen festen Trainingsplan, und vom Thema Ernährung will ich gar nicht erst anfangen. Die Unterschiede zwischen den U-17-Fahrern von heute und dem Simon Geschke von damals sind an vielen Stellen schon groß.“

Was sich nicht verändert hat: Es braucht, um erfolgreich zu sein, Leidenschaft für den Radsport. Und Vorbilder. Aber auch Rennen, bei denen sich die Talente entwickeln können. „Es ist sehr schön, was in Stuttgart entstanden ist“, sagt Simon Geschke mit Blick auf die „Race Days“, „das ist ein wichtiges Signal und kann einen Push geben.“ Auch bei der Suche nach dem nächsten Gesicht des deutschen Radsports.

Etappen und Zeitplan der „Race Days Stuttgart“

Schloss Solitude

Donnerstag, 4. Juni. Start und Ziel im Hof des Schlosses Solitude. 1,5 Kilometer langer Rundkurs. Als größte Herausforderung gilt der sogenannte Pave-Abschnitt, ein 200-Meter-Streckenteil mit Steigung. Zeitplan: 10.30 Uhr: Jugend U 17 männlich/weiblich. 11.30 Uhr: U-19-Junioren. 13.30 Uhr: Kids & Teens Race. 14 Uhr: Elite Männer. 16.15 Uhr: Hobbyrennen. 17.45 Uhr: Elite Frauen und U-19-Juniorinnen.

Vaihingen

Freitag, 5. Juni. Start und Ziel in der Heerstraße. 1,1 Kilometer langer Rundkurs durchs Wohngebiet. Eine Etappe vor allem für Sprinterinnen und Sprinter. Gefragt sein dürfte zudem eine gute Kurventechnik. Zeitplan: 11.30 Uhr: Jugend U 17 männlich und U-19-Junioren. 13.20 Uhr: Kids & Teens Race. 13.45 Uhr: Elite Männer. 15.45 Uhr: Jugend U 17 weiblich und U-19-Juniorinnen. 17.45 Uhr: Elite Frauen.

Magstadt

Samstag, 6. Juni. Start und Ziel in der Gottlieb-Daimler-Straße. 3,5 Kilometer langer Rundkurs. Um Punkte fürs Bergtrikot geht es in einem 400-Meter-Teilbereich mit im Schnitt acht Prozent Steigung. Zeitplan: 11 Uhr: Jugend U 17 männlich/U-19-Junioren. 13.15 Uhr: Kids & Teens Race. 13.50 Uhr: Elite Männer. 16.10 Uhr: Hobbyrennen. 17.40 Uhr: Elite Frauen/U-19-Juniorinnen. 18.08 Uhr: Jugend U 17 weiblich.

Plattenhardt

Sonntag, 7. Juni. Start und Ziel beim Rathaus in der Uhlbergstraße. 2,4 Kilometer langer Rundkurs durch den Ortskern. Highlights für Zuschauer: ein steiler Anstieg über die Hohenheimer Straße sowie die Abfahrt über die Schulstraße. Zeitplan: 10 Uhr: Jugend U 17 männlich/U-19-Junioren. 12.15 Uhr: Kids & Teens Race. 13 Uhr: Elite Männer. 15.20 Uhr: Elite Frauen/U-19-Juniorinnen. 16 Uhr: Jugend U 18 weiblich.