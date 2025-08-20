Radsport-Event in Leonberg Charity Bike Cup wird von Anmeldungen „überrannt“
Für das Radrennen für den guten Zweck am 3. Oktober auf der legendären Solitude-Rennstrecke gibt es nur noch rund 100 Restplätze.
Was haben Fußball-Weltmeister Guido Buchwald, Tatort-Star Richy Müller und Rad-Olympiasieger Olaf Ludwig gemeinsam? Sie alle gehören zur Riege der prominenten Teamkapitäne für die Hobby-Radler beim 19. Lila Logistik Charity Bike Cup, der am Freitag, 3. Oktober, auf der geschichtsträchtigen Solitude-Rennstrecke am Glemseck ausgetragen wird.