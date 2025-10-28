 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Sportmeldungen

  6. Florian Lipowitz – der Kopf ist wieder frei

Radsport Florian Lipowitz – der Kopf ist wieder frei

Radsport: Florian Lipowitz – der Kopf ist wieder frei
1
Die Pause hat gut getan: Florian Lipowitz Foto: Imago/MAXPPP

Der Rummel war groß nach Platz drei bei der Tour de France, eine Auszeit nötig: Jetzt ist Florian Lipowitz zurück auf dem Rad – und steht erneut vor großen Herausforderungen.

Die Auszeit, die sich Florian Lipowitz verordnet hat, ist vorbei. Er sitzt wieder auf dem Rad. Und er spricht. Im TV-Studio bei „Sport im Dritten“, im Podcast „Tourfunk“, in einer Presserunde mit lokalen Reportern in Stuttgart. Interviewwünsche in dreistelliger Anzahl gab es nach der Tour de France, fast alle blieben liegen. Jetzt, drei Monate, nachdem er in Paris auf dem Podium stand, beantwortet Florian Lipowitz die Fragen. Freundlich, nett, in dem ihm eigenen Duktus. Oft lächelt er, und trotzdem ist zu spüren, dass er nicht gerne im Fokus steht. „Wer mich kennt“, sagt der Radprofi in jedem Mediengespräch, „der weiß, dass ich eine eher introvertierte Person bin.“ Für die Ruhephasen enorm wichtig sind.

 

Wie groß der Rummel sein kann, hat Florian Lipowitz (25) erfahren. Erst bei der Tour de France, als plötzlich alle auf den Neuling schauten, der Druck seines Teams Red Bull-Bora-hansgrohe auf ihm lastete, die Erwartungen immer größer wurden. Aber auch danach. Bei der Deutschland-Tour stand allein er im Rampenlicht, es gab Empfänge, Ehrungen, großen Enthusiasmus. Und ein unerwartetes Ende. Statt sich auf die Lombardei-Rundfahrt vorzubereiten, schloss Florian Lipowitz seine Saison vorzeitig ab. Er bezeichnete diesen Entschluss als „befreiend“. Für den Körper, der nicht mehr konnte. Aber auch für den Kopf. „Ihn freizubekommen“, sagt er, „ist enorm wichtig.“ Florian Lipowitz weiß, wovon er spricht.

Die Lipowitz-Brüder: Leistungssportler im Grenzbereich

Vier Jahre lang teilte er mit seinem großen Bruder Philipp das Zimmer im Skigymnasium Stams in Tirol, damals waren die beiden Schwaben aus Laichingen noch vielversprechende Nachwuchs-Biathleten. Der eine wechselte wegen seiner Knieprobleme aufs Rad, der andere wurde 2021 in der Loipe Junioren-Weltmeister – und zerbrach danach fast am Druck, eine der großen Hoffnungen im deutschen Biathlon zu sein. Die Leere, die folgte, endete in einer schweren Depression mit Suizid-Gedanken, Philipp Lipowitz musste sich lange klinisch behandeln lassen. Diese Zeit prägte auch seinen Bruder. „Im Leistungssport bewegt man sich immer im Grenzbereich. Aber wer so etwas in der Familie erlebt, bekommt einen anderen Blickwinkel“, sagt Florian Lipowitz, „man schaut nun mehr auf sich und versucht, nicht in einen solchen Strudel zu geraten.“

Das Podium der Tor de France 2025 (v. li.): Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar, Florian Lipowitz. Foto: Imago/Photo News

Auch deshalb hat der Radsportler die sechswöchige Auszeit ganz bewusst für Dinge genutzt, für die sonst kein Raum bleibt. Er war mit seiner Freundin Antonia Weeger (21), einer Profi-Mountainbikerin, im Kurzurlaub, gemeinsam haben sie die Wohnung im österreichischen Seefeld aufgeräumt und unter anderem das Weiße Trikot von der Tour in der Box verstaut, in der Florian Lipowitz wichtige Erinnerungsstücke aufbewahrt. Zudem unterzog er sich auch noch einer Operation an der Nasenscheidewand, verbunden mit der Hoffnung, künftig weniger oft von Infektionen betroffen zu sein. Jetzt? Ist die Zeit des Durchatmens vorbei: „Ich freue mich, wieder auf dem Rad zu sitzen.“ Auch wenn große Herausforderungen warten.

Florian Lipowitz mag die Hepsisauer Steige

Wenn Florian Lipowitz über seine Trainingsfahrten auf der Schwäbischen Alb spricht („Es halten immer wieder Autofahrer an, die ein Foto wollen“), über den schwersten Anstieg in der Heimat („Die Hepsisauer Steige kennt jeder“), über die Regionen, die er aufgrund ihrer Verkehrsgefahren lieber meidet ( „Stuttgart und Göppingen“) oder über die Vorzüge schwäbischer Backkunst („Die Brezeln schmecken hier definitiv besser als in Österreich“), dann hat das durchaus Unterhaltungswert. Doch es gibt auch schwierigere Themen.

Unsere Empfehlung für Sie

Tour de France: Der Joker – deshalb hat Florian Lipowitz eine Sonderrolle

Tour de France Der Joker – deshalb hat Florian Lipowitz eine Sonderrolle

Der Ex-Biathlet ist der Freigeist im Team Red Bull-Bora-hansgrohe: Florian Lipowitz darf bei der Tour de France auf eigene Rechnung fahren – in Richtung Podest?

Schon bei der Tour de France 2025 tat sich das Team Red Bull-Bora-hansgrohe alles andere als leicht, die Hierarchien zu klären. Zeitweise sah es so aus, als wäre der slowenische Superstar Primoz Roglic lieber auf eigene Rechnung unterwegs, statt den stärkeren Florian Lipowitz zu unterstützen. Und nun stößt auch noch Radsport-Star Remco Evenepoel zu dem Duo. Der Doppel-Olympiasieger gilt in der Branche als Alphatier, der vor allem seine eigenen Interessen verfolgt, auch was große Auftritte in den Medien angeht. Damit, das ist klar, wird Florian Lipowitz kein Problem haben – er dürfte froh sein, wenn sich die Aufmerksamkeit auf andere richtet. Bei seinen sportlichen Ambitionen sieht es anders aus.

Welche Rolle hat Florian Lipowitz bei der nächsten Tour de France?

Anscheinend gibt es im Red Bull-Rennstall, dessen Fahrer sich zuletzt erstmals für ein paar Tage in Südtirol getroffen haben, noch keine genauen Einsatzpläne für die Saison 2026. Ansprüche aber sehr wohl. „Zur Tour will ich definitiv“, sagt Florian Lipowitz, „und das Team ist nicht abgeneigt, mich dorthin zu schicken.“ Fragt sich nur, in welcher Rolle: Als Helfer von Evenepoel? Als Teil einer Doppelspitze? Oder gar als Kapitän? „Ich denke, dass wir einen guten Weg finden“, sagt der Laichinger, „so dass kein Fahrer in irgendeiner Art und Weise benachteiligt wird.“

Was eines ganz klar zeigt: Auf drei Wochen Rummel im Juli 2026 hat Florian Lipowitz große Lust. Aller Introvertiertheit zum Trotz.

Weitere Themen

WWE Monday Night RAW (27.10.25): Alle Ergebnisse der Matches

WWE Monday Night RAW Alle Matchergebnisse vom 27. Oktober 2025

Alle Matches und ihre Ergebnisse vom 27. Oktober 2025 bei WWE Monday Night RAW finden Sie hier im Überblick.
Von Saskia Ebert
München sagt „OlympiJA“: Der Weg zu Olympischen Spielen bleibt weit und hart

München sagt „OlympiJA“ Der Weg zu Olympischen Spielen bleibt weit und hart

Eine klare Mehrheit für Sommerspiele: Vom Bürgerentscheid in München geht nach Meinung unseres Autors Jochen Klingovsky ein starkes Signal aus – aber auch nicht mehr.
Von Jochen Klingovsky
Frisch Auf Göppingen: Ben Matschke: „So ein Einschlag muss manchmal richtig wehtun“

Frisch Auf Göppingen Ben Matschke: „So ein Einschlag muss manchmal richtig wehtun“

Frisch-Auf-Trainer Ben Matschke spricht über die Hauptunterschiede zur Vorsaison, das Pokal-Aus, den Abgang von Ludvig Hallbäck und seine Ziele mit den Göppinger Handballern.
Von Jürgen Frey
WWE „Saturday Nights Main Event XLI“: Datum, Matchcard & Übertragung

WWE „Saturday Night's Main Event XLI“ Datum, Matchcard & Übertragung

Wann die WWE-Großveranstaltung „Saturday Night's Main Event XLI“ stattfindet, und welche Matches ausgetragen werden, lesen Sie im Artikel.
Von Saskia Ebert
Basketball-Bundesliga: Wie die MHP Riesen Ludwigsburg den Vizemeister entzaubern

Basketball-Bundesliga Wie die MHP Riesen Ludwigsburg den Vizemeister entzaubern

Ludwigsburgs Basketballer begeistern am Sonntag 4000 Fans in der MHP-Arena – vor allem ein Spieler.
Von Joachim Klumpp
TVB Stuttgart verliert bei Löwen: TVB wie so oft: Viele Tore, keine Punkte

TVB Stuttgart verliert bei Löwen TVB wie so oft: Viele Tore, keine Punkte

Schwächen in der Defensive kosten den TVB Stuttgart wieder einmal die Punkte. In einem Spiel auf Augenhöhe verliert das Team von Misha Kaufmann bei den Rhein-Neckar Löwen mit 34:38.
Von Jürgen Frey
Allianz MTV Stuttgart in Borken: Deshalb ist Trainer Konstantin Bitter stolz auf sein Team

Allianz MTV Stuttgart in Borken Deshalb ist Trainer Konstantin Bitter stolz auf sein Team

Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart siegen bei Neuling Borken 3:0 – in einem unerwartet engen Spiel. Der Coach kritisiert die Leistung, sieht aber auch positive Aspekte.
Von Jochen Klingovsky
HC Oppenweiler/Backnang gegen HBW: Dominik Weiß: „Die Aufgabe ist größer als gedacht“

HC Oppenweiler/Backnang gegen HBW Dominik Weiß: „Die Aufgabe ist größer als gedacht“

Aufstiegstrainer entlassen, weiter sieglos in der zweiten Liga. Der Ex-Stuttgarter Dominik Weiß äußert sich zur Lage beim HC Oppenweiler/Backnang vor dem Handball-Duell mit Balingen.
Von Jürgen Frey
MMA-Kämpferin aus Region Stuttgart: Wie Alina Dalaslans erfolgreicher Karriereweg weitergehen soll

MMA-Kämpferin aus Region Stuttgart Wie Alina Dalaslans erfolgreicher Karriereweg weitergehen soll

Coach und Manager Peter Sobotta äußert sich zur Zukunft von MMA-Talent Alina Dalaslan. Ob sie in Stuttgart um den Titel kämpft – und wann er sie auf Weltklasseniveau in der UFC sieht.
Von Rouven Spindler
TVB Stuttgart bei Löwen: Personallage bleibt angespannt – Zugänge aber erst für Sommer geplant

TVB Stuttgart bei Löwen Personallage bleibt angespannt – Zugänge aber erst für Sommer geplant

Vor dem Spiel des TVB Stuttgart bei den Rhein-Neckar Löwen bleibt die personelle Lage angespannt. Unterdessen gehört es zum Geschäft, auch schon die neue Saison im Blick zu haben.
Von Jürgen Frey
Weitere Artikel zu Tour de France
 