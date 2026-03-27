Deutschlands Radsport-Hoffnung Florian Lipowitz überzeugt bei der Katalonien-Rundfahrt und entscheidet das teaminterne Duell für sich. Jonas Vingegaard dominiert erneut mit deutlichem Vorsprung.

Coll de Pal - 99 Tage vor dem Start der Tour de France hat sich Florian Lipowitz in starker Frühform gezeigt und das interne Red-Bull-Duell mit Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel bei der Katalonien-Rundfahrt klar für sich entschieden. Die deutsche Radsport-Hoffnung belegte bei der Bergankunft auf dem Coll de Pal den vierten Platz. Eine Klasse für sich war erneut der zweimalige Tourchampion Jonas Vingegaard. Der Däne, der jüngst schon die Rundfahrt Paris-Nizza gewonnen hatte, siegte mit deutlichem Vorsprung.

Lipowitz hatte im Ziel nach 153,1 Kilometern 1:01 Minuten Rückstand, knapp vor ihm lagen nur der Österreicher Felix Gall (0:51) und der zeitgleiche Franzose Lenny Martinez.

Superstar Evenepoel verlor auf dem 16,9 Kilometer langen Schlussanstieg mit durchschnittlich sieben Prozent Steigung als Sechster 37 Sekunden auf Lipowitz. Der Belgier war Anfang des Jahres zu Red Bull gewechselt. Bei der Tour soll er mit Lipowitz eine Doppelspitze bilden, eine klare Kapitänsrolle ist zunächst nicht vorgesehen.

Lipowitz nun Gesamtvierter

In der Gesamtwertung sprang Lipowitz auf den vierten Platz und hat nun einen Rückstand von 1:13 Minuten auf Vingegaard, der damit den Gesamtsieg vor Augen hat. "Das war eine harte Etappe. Wir hatten einen Plan. Ich habe mich am letzten Anstieg richtig gut gefühlt", sagte Vingegaard.

Mit einem so großen Vorsprung habe er nicht gerechnet. Die Rundfahrt endet am Sonntag in Barcelona, vorher wartet am Samstag noch eine anspruchsvolle Bergetappe über 158,2 Kilometer von Berga nach Santuari de Queralt. "Ich liebe es, große Rennen zu gewinnen. Es ist eine gute Vorbereitung für das, was noch auf mich zukommt", betonte der Däne.