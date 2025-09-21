Antonia Niedermaier ist beim Auftakt der WM in Ruanda Kandidatin für eine Medaille. Doch in Ruanda schafft es die gebürtige Rosenheimerin nicht aufs Podium.
21.09.2025 - 13:09 Uhr
Kigali - Beim Auftakt der ersten Straßenrad-Weltmeisterschaften in einem afrikanischen Land hat die deutsche Rad-Nachwuchshoffnung Antonia Niedermaier eine Medaille verpasst. Die 22-Jährige wurde in Ruanda beim Einzelzeitfahren der Frauen am Sonntag nach anspruchsvollen 31,2 Kilometern durch die hügelige Hauptstadt Kigali Sechste.