Je wärmer, desto besser: Nach den Infekten in den ersten Wochen der Saison passt die Formkurve von Florian Lipowitz in Richtung Tour de France. In der Westschweiz war nur Tadej Pogacar besser.
03.05.2026 - 16:45 Uhr
Leysin - Florian Lipowitz kommt seiner Tour-Form immer näher, nur Dominator Tadej Pogacar ist für den deutschen Radsport-Star noch eine Nummer zu groß. Der 25-Jährige beendete die anspruchsvolle Tour de Romandie wie auch die Schlussetappe auf Platz zwei hinter dem slowenischen Weltmeister.