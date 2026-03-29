Drei Monate vor dem Start der Frankreich-Rundfahrt präsentiert sich die deutsche Radsport-Hoffnung in guter Form. Spannend bleibt die teaminterne Rollenverteilung mit Doppel-Olympiasieger Evenepoel.
Barcelona - Die letzten Attacken von Florian Lipowitz auf dem olympischen Berg Montjuic verpufften, und doch durfte sich der deutsche Radstar in Barcelona als Gewinner fühlen. Der dritte Gesamtrang hinter dem überragenden Jonas Vingegaard und dem Franzosen Lenny Martinez bei der schweren Katalonien-Rundfahrt war auch ein Fingerzeig für die Tour de France, die in gut drei Monaten ebenfalls in der spanischen Metropole losrollt.