Wout van Aert erlebt ein Jahr zum Vergessen. Durch den Sturz in Spanien ist die Saison für den belgischen Radstar vorbei. Und damit auch die Teilnahme an der WM.

dpa 05.09.2024 - 15:11 Uhr

Santander - Nach dem schweren Sturz bei der 79. Vuelta a España ist die Saison für Radstar Wout van Aert vorbei. Wie sein niederländisches Visma-Team bekannt gab, wird der Allrounder in dieser Saison keine Rennen mehr bestreiten. Der 29-Jährige verpasst damit auch die vom 22. September an beginnende Weltmeisterschaft in Zürich.