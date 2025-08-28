Chris Froome hat sich bei einem Trainingssturz mehrere Knochenbrüche zugezogen. Der 40-Jährige wurde per Helikopter ins Krankenhaus gebracht und muss operiert werden.

Toulon - Der viermalige Tour-de-France-Sieger Chris Froome ist nach einem schlimmen Trainingsunfall mit zahlreichen Knochenbrüchen per Helikopter ins Krankenhaus von Toulon eingeliefert worden. Wie sein Rennstall Israel Premier Tech mitteilte, hat der 40 Jahre alte Brite bei dem Crash in Südfrankreich am Mittwoch einen Pneumothorax, fünf gebrochene Rippen und einen Lendenwirbelbruch erlitten. Für Froome war bereits am Donnerstagnachmittag eine Operation angesetzt. Kopfverletzungen habe der Radstar aber nicht erlitten.

Über den genauen Unfallhergang ist nichts bekannt. Andere Radprofis oder Fahrzeuge seien bei dem Vorfall, der bereits am Mittwoch stattgefunden habe, laut Teamangaben aber nicht involviert gewesen. Nach Informationen der "L'Equipe" soll der Sturz in der Nähe von Saint-Raphaël, gut 80 Kilometer vom Froomes Wohnort in Monaco entfernt, passiert sein. Der Radprofi soll bei Bewusstsein gewesen sein.

Bereits 2019 schwer gestürzt

Froome hatte bereits Juni 2019 im Vorfeld der Tour bei einer Streckenbesichtigung für das Zeitfahren beim Critérium du Dauphiné einen schweren Sturz erlitten. Damals war er mit 55 km/h in eine Mauer gerast. Er erlitt mehrere Knochenbrüche, auch Rippen und Hüfte wurden schwer in Mitleidenschaft gezogen. Nach der Operation lag er zwischenzeitlich auf der Intensivstation. Danach kam er nie wieder an seine alte Form heran.

Womöglich ist mit dem neuerlichen Sturz auch das Karriereende des Tour-Siegers von 2012, 2013, 2015 und 2016 besiegelt. Sein Vertrag beim Israel-Team läuft zum Saisonende aus. In dieser Saison dürfte er nach dem Sturz nicht mehr zum Einsatz kommen. Ohnehin war er nur noch kleine Rundfahrten gefahren. Seine letzte Tour-Teilnahme liegt drei Jahre zurück.