Affalterbacher lernen oft schon als Kind, dass der Lemberg ungefähr so viele Meter hoch ist wie das Jahr Tage hat. Und jeder, der den Affalterbacher Hausberg schon einmal hinaufspaziert ist, weiß, dass die Aussicht aus 365 Metern Höhe ziemlich gigantisch ist. Es lohnt sich somit auch, die Anhöhe samt einem Zwischenstopp im dortigen Kulturbiergarten 7-Eichen in eine Radtour im Raum Marbach einzubauen. Achim Seiter von der Radbande Murr hat einen Tipp für eine attraktive Strecke in petto.

Startpunkt ist der Dorfplatz in Murr. Von dort macht man sich Richtung des gleichnamigen Flüsschens auf. Am Hermannsplatz in der Nähe des Stadions biegt man nach links Richtung Steinheim ab und fährt über die Felder immer an der Murr entlang, wobei man wenige hundert Meter nach dem Ortsausgang von Steinheim via Brücke die Flussseite wechseln muss. Ist man am Kreisverkehr an der Schweißbrücke angelangt, rollt man weiter in Richtung Kirchberg im Rems-Murr-Kreis. „Es ist vielleicht der schönste Radweg hier in der nahen Umgebung. Und wir hoffen, dass irgendwann mal eine Weiterfahrt ohne viel Steigung nach Backnang möglich sein wird“, so Achim Seiter.

Lesen Sie auch

Mittels einer Brücke kurz nach Steinheim kann die Murr überwunden werden. Foto: Achim Seiter/

Einen Anstieg von rund 100 Höhenmetern muss man nun aber auch im weiteren Verlauf der Strecke in Angriff nehmen. In Kirchberg hält man sich nämlich rechts Richtung Bahnhof, von wo aus es die Serpentinen hoch nach Affalterbach und damit zurück in den Landkreis Ludwigsburg geht. „Der seitliche Gehweg ist zum Radfahren sehr gut geeignet und führt bis an den Ortseingang von Affalterbach“, sagt Achim Seiter. Hat man die Gemeinde am Apfelbach erreicht, kann man erst mal durchschnaufen.

Man rollt hier dann via Seestraße, Weinberggasse, Siegelhäuser Straße, Hauffstraße und Goethestraße sowie die Straße Im Schönblick zum obersten Weinbergweg. Man kommt nun unterhalb des Kulturbiergartens 7-Eichen vorbei, kann dort verweilen, die schöne Aussicht Richtung Stuttgart genießen oder ohne Umschweife weiterfahren in den Wald. Dort biegt man scharf links ab und kann es den Berg hinunterrollen lassen in Richtung der ehemaligen Mülldeponie, die aktuell saniert und mit einer Folie abgedichtet wird. „Über viele Jahre fand hier das LembergRace als Mountainbike-Rennen statt. Nach der Sanierung wird das Gebiet – so ist es zumindest geplant – für die Bevölkerung geöffnet“, erklärt Seiter.

Man lässt die ehemalige Deponie auf der rechten Seite hinter sich und verlässt den Wald. Am höchsten Punkt muss man schließlich rechts abbiegen und sich Richtung Lemberghöfe aufmachen. Diese passiere man und könne die Abfahrt mit Blick auf Erdmannhausen genießen, sagt Seiter. Am Eichgraben, einem schmalen Bachbett, muss man sich links halten und dem Weg leicht bergab folgen. „Ein weiteres Highlight, das durch den Marbacher Teilort Eichgraben – bitte achtsam fahren – zum Neckar führt bei der Firma EgeTrans“, erläutert der Fahrradfan. Man könne sodann einen kleinen Abstecher an den Marbacher Neckarstrand unternehmen.

Zurück nach Murr kommt man schließlich, wenn man einfach immer auf dem Radweg bleibt und an der Kläranlage vorbeistrampelt. Wer noch mehr Körner übrig hat, kann alternativ auch über Benningen zum Ausgangspunkt gelangen. Zunächst nutzt man bei dieser Variante wiederum den Radweg am Neckar, quert dann aber auf Höhe der Oehlerkreuzung den Fluss und biegt rechts nach Benningen ab. An der Ludwigsburger Straße schlägt man abermals rechts ein, radelt über die Brücke und geradeaus durch den folgenden Kreisverkehr und schließlich durch die Weinberge, wo man den höchsten Punkt von Murr, den Silla Hopp, passiert.

– Gesamtstrecke: 24 Kilometer bei 260 Höhenmetern (Variante Benningen)

– Einkehrmöglichkeiten: Kulturbiergarten 7-Eichen am Lemberg oder Biergarten Bootshaus in Marbach