Zwei Frauen radeln am Montag auf einem Feldweg in Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) nebeneinander her, als eine der beiden die Kontrolle über ihr Fd Fahrrad verliert.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Eine 55-jährige Radfahrerin ist am Montagmittag bei einem Unfall in Markgröningen schwer verletzt worden. Laut Polizei radelte die Frau gegen 12.15 Uhr neben einer anderen 68-jährigen Radfahrerin den Feldweg parallel zur Unterriexinger Straße entlang, als sie wohl aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über ihr Rad verlor.

 

Beide Radlerinnen stürzen zu Boden

Die 55-Jährige stieß mit ihrem Rad gegen das Fahrrad der 68-Jährigen, woraufhin beide Frauen zu Boden stürzten. Die Jüngere trug schwere Verletzungen davon und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die 68-Jährige wurde ebenfalls verletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 500 Euro.