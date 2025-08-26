Zwei Frauen radeln am Montag auf einem Feldweg in Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) nebeneinander her, als eine der beiden die Kontrolle über ihr Fd Fahrrad verliert.

Julia Amrhein 26.08.2025 - 14:34 Uhr

Eine 55-jährige Radfahrerin ist am Montagmittag bei einem Unfall in Markgröningen schwer verletzt worden. Laut Polizei radelte die Frau gegen 12.15 Uhr neben einer anderen 68-jährigen Radfahrerin den Feldweg parallel zur Unterriexinger Straße entlang, als sie wohl aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über ihr Rad verlor.