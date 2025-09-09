Nach der Umgestaltung gibt es am Ludwigsburger Arsenalplatz nur noch Parkplätze für Behinderte und E-Scooter. Dem örtlichen ADFC ist das immer noch zu viel – der Grund ist simpel.
09.09.2025 - 16:00 Uhr
Es ist eines der großen städteplanerischen Themen des Jahres in Ludwigsburg: die Umgestaltung des Arsenalplatzes. Statt Parkplätzen gibt es dort seit Juni ein Café, Bäume und Sitzbänke. Im August tauchten an der Wilhelmstraße dann plötzlich doch wieder Stellplätze für Autos auf – wenn auch nur Behindertenparkplätze. Der ADFC Ludwigsburg fordert nun, sie wieder zu entfernen und dort stattdessen Radbügel aufzustellen.