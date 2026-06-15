 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Fahrradstraße in Stuttgart-Ost: Pilotprojekt bremst Umsetzung

Radverkehr in Stuttgart Fahrradstraße in Stuttgart-Ost: Pilotprojekt bremst Umsetzung

Radverkehr in Stuttgart: Fahrradstraße in Stuttgart-Ost: Pilotprojekt bremst Umsetzung
1
Ein Teil der Landhausstraße soll zur Fahrradstraße werden. Auf ihr verläuft die Hauptradroute 2. Foto: Sebastian Steegmüller

Ein etwa ein Kilometer Abschnitt in der Landhausstraße soll zur ersten Fahrradstraße im Stuttgarter Osten werden. Die Stadt kann die Umsetzung nicht terminieren.

Reporter: Sebastian Steegmüller (seb)

Acht Fahrradstraßen gibt es bislang in der Landeshauptstadt, durch den Stuttgarter Osten führt bislang jedoch keine. Das soll sich ändern: Knapp ein Kilometer der Landhausstraße soll umgewandelt werden. Nur wann, ist die Frage. „Ein konkreter Zeitraum für die Umsetzung lässt sich derzeit nicht benennen“, sagt Stadtsprecherin Frederike Myhsok. Von einer Realisierung im laufenden Doppelhaushalt 2026/27 – so die ursprüngliche Planung – sei voraussichtlich nicht mehr auszugehen.

 

Bereits im September 2024 hat das Amt für Stadtplanung und Wohnen die Pläne im Bezirksbeirat Ost vorgestellt, im Bezirksbeirat Mitte sogar drei Monate zuvor. Das für die Innenstadt zuständige beratende Gremium wurde einbezogen, weil die Fahrradstraße an der Stadtbezirksgrenze beginnen soll, genauer gesagt an der Werastraße. Die Strecke verläuft in der Landhausstraße bis zur Schwarenbergstraße, entlang der Hauptradroute 2, welche die Innenstadt über die Stadtbezirke Ost und Wangen mit Hedelfingen verbindet.

Unsere Empfehlung für Sie

Fahrradstraße: Welche Regeln gelten?

Radverkehr in Stuttgart Welche Regeln gelten auf einer Fahrradstraße?

Schon seit einiger Zeit hat Stuttgart ein paar Fahrradstraßen. Die Praxis zeigt: Viele Menschen kennen die Regeln offenbar nicht. Eine Übersicht, was für Rad-, Auto-, Motorrad- und E-Scooter-Fahrer gilt.

Doch woran hakt die Umsetzung? „Nach der Vorstellung der Planung in den Bezirksbeiräten Mitte und Ost musste längere Zeit auf eine zustimmende Rückmeldung der Gremien gewartet werden“, sagt Myhsok. „Die Planung kann nun vom Amt für Stadtplanung und Wohnen an das für die Umsetzung zuständige Tiefbauamt übergeben werden. Das Projekt wird somit weiterverfolgt.“

Es klingt zunächst paradox, aber Verzögerungen sind nach Angaben des Amts für Stadtplanung und Wohnen auch entstanden, weil die Maßnahme in Stuttgart-Ost genutzt wird, um künftige Radprojekte schneller umzusetzen. Die Umgestaltung der Landhausstraße dient als Pilotprojekt, um die Zusammenarbeit der beteiligten Ämter zu verbessern. Ein Ansatz: Durch eine aufwendigere Vorplanung sollen künftig spätere Planungsänderungen und zeitintensive Nachsteuerungen vermieden werden.

Weitere Themen

Problem-Prachtbau in Stuttgart: Casino statt Kulturhaus? FDP will Villa Berg zur Spielbank machen

Problem-Prachtbau in Stuttgart Casino statt Kulturhaus? FDP will Villa Berg zur Spielbank machen

Seit dem Auszug des SWR 2004 dümpelt die einstige königliche Sommerresidenz in Stuttgart vor sich hin. Eine Sanierung durch die Stadt ist nicht in Sicht. Die FDP hat neue Ideen.
Von Konstantin Schwarz
Berufsausbildung: Schulleiter Andreas Baitinger: „KI kann die Handwerksberufe nicht bedrohen“

Berufsausbildung Schulleiter Andreas Baitinger: „KI kann die Handwerksberufe nicht bedrohen“

Die Gewerbliche Schule im Hoppenlau feiert 100 Jahre. Im Interview spricht Schulleiter Andreas Baitinger über die Zukunft der Handwerker-Ausbildung und wie sie auch Abiturienten nützt.
Von Michael Weißenborn
Asiatische Tigermücke: Stuttgart hilft Bewohnern im Kampf gegen die Tigermücke

Asiatische Tigermücke Stuttgart hilft Bewohnern im Kampf gegen die Tigermücke

In den besonders von der Tigermücken-Verbreitung betroffenen Stuttgarter Stadtbezirken erhalten Bewohner ab sofort kostenlos Tabletten, die die Larven töten.
Von Bettina Hartmann
Radverkehr in Stuttgart: Fahrradstraße in Stuttgart-Ost: Pilotprojekt bremst Umsetzung

Radverkehr in Stuttgart Fahrradstraße in Stuttgart-Ost: Pilotprojekt bremst Umsetzung

Ein etwa ein Kilometer Abschnitt in der Landhausstraße soll zur ersten Fahrradstraße im Stuttgarter Osten werden. Die Stadt kann die Umsetzung nicht terminieren.
Von Sebastian Steegmüller
„Lange Tafel der Baukultur“: Diskussion auf dem Stuttgarter Schlossplatz zu Wittwer-Abriss

„Lange Tafel der Baukultur“ Diskussion auf dem Stuttgarter Schlossplatz zu Wittwer-Abriss

Nächste Runde in der heftigen Debatte um den geplanten Rückbau des Wittwer-Baus: Der BDA Baden-Württemberg lädt nun Architekten, Stadtplaner und Experten zum öffentlichen Gespräch ein.
Von Tomo Pavlovic
Neues Rauchverbot an Schulen: Thema verfehlt, 6, setzen – warum eine Raucherecke die bessere Lösung wäre

Neues Rauchverbot an Schulen Thema verfehlt, 6, setzen – warum eine Raucherecke die bessere Lösung wäre

Das neue Landesnichtrauchergesetz gehe am Ziel vorbei, sagen die geschäftsführenden Rektoren der beruflichen Schulen in Stuttgart. Das sind ihre Argumente.
Von Alexandra Kratz
Catch up-Culture: Ein Tränen lachender Smiley hält keine Freundschaft am Leben

Catch up-Culture Ein Tränen lachender Smiley hält keine Freundschaft am Leben

Die Catch-up-Culture beschreibt ein Phänomen in modernen Freundschaften: Anstatt zusammen etwas zu erleben, machen viele nur sporadische Update-Treffen mit Freunden.
Von Nina Ayerle
Flughafen Stuttgart: Wo soll das Geld für den klimaneutralen Airport herkommen?

Flughafen Stuttgart Wo soll das Geld für den klimaneutralen Airport herkommen?

Mit Milliardenaufwand soll der Flughafen Stuttgart bis 2040 klimaneutral werden, doch bei den Gesellschaftern Land und Stadt sind die Kassen leer. Ist ein Teilverkauf die Lösung?
Von Christian Milankovic
Polizei in Stuttgart sucht Zeugen: Unbekannter fährt nach Unfall davon

Polizei in Stuttgart sucht Zeugen Unbekannter fährt nach Unfall davon

Ein unbekannter Autofahrer hat am Samstagabend im Schwanenplatztunnel einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.
Von Robert Korell
„Gibt mir Sicherheit“ – warum die Gen Z jung heiratet

Stuttgarter Paare erzählen Mit 25 schon sechs Jahre Eheleben – Wie ist es früh zu heiraten?

Werden junge Menschen wieder traditioneller? Immer mehr unter 30-Jährige geben sich das Ja-Wort. Wir haben mit Stuttgarter:innen über ihre Beweggründe gesprochen. [Plus-Archiv]
Von Sandra Belschner
Weitere Artikel zu Stuttgart Stuttgart-Ost
 
 