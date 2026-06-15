Acht Fahrradstraßen gibt es bislang in der Landeshauptstadt, durch den Stuttgarter Osten führt bislang jedoch keine. Das soll sich ändern: Knapp ein Kilometer der Landhausstraße soll umgewandelt werden. Nur wann, ist die Frage. „Ein konkreter Zeitraum für die Umsetzung lässt sich derzeit nicht benennen“, sagt Stadtsprecherin Frederike Myhsok. Von einer Realisierung im laufenden Doppelhaushalt 2026/27 – so die ursprüngliche Planung – sei voraussichtlich nicht mehr auszugehen.

Bereits im September 2024 hat das Amt für Stadtplanung und Wohnen die Pläne im Bezirksbeirat Ost vorgestellt, im Bezirksbeirat Mitte sogar drei Monate zuvor. Das für die Innenstadt zuständige beratende Gremium wurde einbezogen, weil die Fahrradstraße an der Stadtbezirksgrenze beginnen soll, genauer gesagt an der Werastraße. Die Strecke verläuft in der Landhausstraße bis zur Schwarenbergstraße, entlang der Hauptradroute 2, welche die Innenstadt über die Stadtbezirke Ost und Wangen mit Hedelfingen verbindet.

Doch woran hakt die Umsetzung? „Nach der Vorstellung der Planung in den Bezirksbeiräten Mitte und Ost musste längere Zeit auf eine zustimmende Rückmeldung der Gremien gewartet werden“, sagt Myhsok. „Die Planung kann nun vom Amt für Stadtplanung und Wohnen an das für die Umsetzung zuständige Tiefbauamt übergeben werden. Das Projekt wird somit weiterverfolgt.“

Es klingt zunächst paradox, aber Verzögerungen sind nach Angaben des Amts für Stadtplanung und Wohnen auch entstanden, weil die Maßnahme in Stuttgart-Ost genutzt wird, um künftige Radprojekte schneller umzusetzen. Die Umgestaltung der Landhausstraße dient als Pilotprojekt, um die Zusammenarbeit der beteiligten Ämter zu verbessern. Ein Ansatz: Durch eine aufwendigere Vorplanung sollen künftig spätere Planungsänderungen und zeitintensive Nachsteuerungen vermieden werden.