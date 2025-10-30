Der zweite Bauabschnitt der Hauptradroute 2 zwischen Wangen und Hedelfingen ist abgeschlossen. Ab dem Frühjahr könnte der nächste Abschnitt im Stuttgarter Osten starten.

Es ist eine weitere Etappe hin zum erklärten Ziel der Stadtverwaltung, den Anteil des Radverkehrs in Stuttgart deutlich zu steigern. Langfristig soll dieser immerhin 25 Prozent des gesamten Verkehrs ausmachen. Der zweite von drei Abschnitten der Hauptradroute 2 zwischen den Otto-Konz-Brücken in Wangen und dem Hedelfinger Platz ist nun abgeschlossen. Rund 6,5 Millionen Euro hat die Stadt in den 1,5 Kilometer langen Abschnitt investiert.

Teil des Radverkehrskonzepts Die Maßnahme ist Teil des bereits 2019 vom Gemeinderat auf ein Bürgerbegehren hin gefassten „Radentscheid Stuttgart“. Dieser sieht vor, dass die Wegeinfrastruktur Stück für Stück verbessert wird und ist auch ein Teil des Luftreinhalteplans, des Aktionsplans „Nachhalting mobil in Stuttgart“ und des Green City Plans. Das Hauptaugenmerk ist, Radfahren in Stuttgart attraktiver, sicherer und alltagstauglicher zu machen. Im Mittelpunkt stehen dabei neben zahlreichen kleineren Maßnahmen vor allem die Hauptradrouten, die einmal die komplette Landeshauptstadt als wichtigste Wegeführungen in alle Richtungen durchqueren sollen. Als Grundlage der Planung dient das Radverkehrskonzept 2010, das gemeinsam mit städtischen Experten, Polizei, Politik und verschiedenen Verbänden erarbeitet wurde.

Lange Diskussionen sorgen für Verzögerung

Eine tragende Säule des städtischen Gesamtkonzept ist die Hauptradroute 2. Diese soll einmal Hedelfingen und Wangen im Neckartal sowie Stuttgart-Ost mit der City verbinden, und auch als weiterführender Anschluss in Richtung Esslingen dienen. Bereits 2019 beschlossen, fiel der Startschuss aber erst 2021 mit dem ersten der insgesamt drei Bauabschnitte für den Teilbereich zwischen Stuttgart-Ost und Hedelfingen. Grund dafür waren anhaltende Diskussionen über den exakten Verlauf und vor allem den Wegfall von Parkplätzen.

Bis 2023 dauerten die Arbeiten im ersten Bauabschnitt vom Wangener Marktplatz bis zu den Otto-Konz-Brücken. Nun sind auch die weiterführenden Arbeiten bis zum Hedelfinger Platz abgeschlossen. Damit stehe Radfahrenden nun eine rund 1,5 Kilometer lange, durchgehende und sichere Strecke in beide Richtungen zur Verfügung, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung der Stadt. Auf beiden Seiten der Hedelfinger Straße wurden dafür eigene Radfahrstreifen eingerichtet, die Gehwege erneuert und verbreitert. Der Alleencharakter wurde beibehalten und durch zehn neue Bäume verstärkt, die auch zur Verbesserung des Stadtklimas beitragen sollen. Und nicht zuletzt wurde auch der Straßenbelag modernisiert und mit einem modernen Sickerpflaster zur Verbesserung des Mikroklimas ausgestattet.

Bau des nächsten Abschnitts könnte 2026 erfolgen

Um den Verkehr auf der Hedelfinger Straße zu entzerren und die Sicherheit der Radfahrer somit weiter zu erhöhen, wurde im Zuge der Umbaumaßnahme auch die parallel verlaufende Kesselstraße in ihrer Substanz verstärkt. Diese soll in Zukunft als Haupterschließungsstraße für das dortige Gewerbegebiet dienen und somit die Hedelfinger Straße vom Durchgangsverkehr – insbesondere des Schwerlastverkehrs – entlasten.

Der dritte und letzte Bauabschnitt in dem Bereich des sechs Kilometer langen Abschnitts der Hauptradroute 2, der zwischen Wangen und Stuttgart-Ost verläuft, könnte laut den letzten Planungen der Stadt im Frühjahr 2026 beginnen und Ende 2027 fertiggestellt werden. Ob der Zeitplan aber ausgerechnet nun eingehalten werden kann, darf anhand der bislang gemachten Erfahrungen durchaus bezweifelt werden.