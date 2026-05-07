Radweg bei Böblingen Wird die Spitzkehre trotz klammer Kassen beseitigt?
Die berüchtigte Spitzkehre zwischen Böblingen und Dagersheim sollte 2026 Geschichte sein. Jetzt nimmt die Stadt Abstand von dem Plan.
Die berüchtigte Spitzkehre zwischen Böblingen und Dagersheim sollte 2026 Geschichte sein. Jetzt nimmt die Stadt Abstand von dem Plan.
Fahrradfahrer kennen sie: die Spitzkehre zwischen Böblingen und seinem Teilort Dagersheim. Vom modernen Radweg auf der vor wenigen Jahren erneuerten Autobahnbrücke in der Böblinger Straße muss man – statt geradeaus zu fahren – entgegen der Intuition rechts abbiegen und ein Stückchen steil (gute sieben Meter Höhenunterschied) bergab fahren. Der Radweg führt dann um eine enge 180-Grad-Kurve und zwingt Ungeübte dabei zum Absteigen. Von dort führt ein Brückle über die Schwippe, danach geht es wieder rechts ab und auf Schotterwegen am Fluss entlang bis in den Ortskern. In diesem Jahr sollte diese Stelle nun entschärft werden. Eigentlich. Von der Stadt heißt es jetzt: „Die mit den Gremien beratene große Lösung zur baulichen Beseitigung der Spitzkehre wird derzeit nicht weiterverfolgt.“