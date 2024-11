Radweg in Stuttgart

Entlang der Hauptradroute durch den Schlossgarten liegen seit geraumer Zeit große Steinblöcke. Der ADFC sieht darin Verletzungsrisiken. Die Hürden seien in der Dämmerung schwer erkennbar.

Entlang eines gut genutzten Radwegs in Stuttgart befinden sich offenbar Gefahrenstellen, die den ADFC auf den Plan rufen. Im Schlossgarten seien an der Hauptradroute 1, die unter anderem über den Felix-Leitner-Steg führt, Steinblöcke am Rande der Grünflächen drapiert worden. Grund sei, diese Flächen zu schützen vor Leuten, die abkürzen.