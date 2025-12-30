Das Weltraumteleskop Hubble beobachtet zwei Kollisionen in nur 20 Jahren. Diese Art von Zusammenstößen tritt eigentlich nur alle 100.000 Jahre einmal auf. Die Aufnahmen aus dem Sternensystem Fomalhaut stellen gängige Modelle der Planeten-Entstehung auf den Kopf.
In der Umgebung junger Sterne geht es heftig zu: Immer wieder kommt es zu Zusammenstößen von Planetesimalen, viele Kilometer großen Gesteinsbrocken, aus denen Planeten entstehen. Aufnahmen des Weltraumteleskops Hubble zeigen bei dem 25 Lichtjahre entfernten Stern Fomalhaut jetzt erstmals die Spuren solcher Kollisionen: sich ausbreitende leuchtende Staubwolken.