Der Kollaps eines Sterns am Ende seiner Entwicklung könnte statt zu einem Schwarzen Loch auch zu einem extrem kompakten Stern führen, einem sogenannten Gravastern, der von außen einem Schwarzen Loch ähnelt.
Sterne strahlen, weil in ihrem Innern Atome fusionieren und so Energie freigesetzt wird. Wenn ein sehr massereicher Stern seinen Fusionstreibstoff aufgebraucht hat, kann der Strahlungsdruck nicht genug Gegendruck zur Gravitation aufbringen. Der Stern kollabiert dann unter seiner eigenen Masse so lange, bis nur noch ein einziger Punkt übrigbleibt: die sogenannte Singularität.