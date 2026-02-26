Forschern der Europäischen Südsternwarte ist es erstmals gelungen, ein detailliertes Bild vom Zentrum der Milchstraße anzufertigen. Die riesige Aufnahme bildet ein 650 Lichtjahre großes Areal der Milchstraße ab.
Die Milchstraße ist am Nachthimmel sichtbar als unregelmäßig breites, schwach milchig-helles Band über dem Firmament. Eine 360-Grad-Panorama-Aufnahme des Sternenhimmels zeigt sie als Bogen. Tatsächlich ist die Milchstraße eine Scheibe, die aus circa 100 bis 400 Milliarden Sternen besteht.