Ein Forscher um den Anthropologen Gerhard Weber von der Universität Wien einen Schädel untersucht, der im Jahr 1929 in den Ruinen von Ephesos in der Türkei gefunden wurde. Lange wurde spekuliert, es könnte sich dabei um die Überreste von Arsinoë IV. handeln, der Schwester der berühmten Kleopatra.

Die jüngsten Analysen zeigen aber, dass es sich bei den Überresten um einen Jungen im Alter zwischen 11 und 14 Jahren handelt, der unter krankhaften Entwicklungsstörungen litt. Seine Gene deuten auf einen Ursprung in Italien oder auf Sardinien hin. Die Ergebnisse erscheinen aktuell in der Fachzeitschrift „Scientific Reports“.

Lesen Sie auch

Schädel 1929 in Ephesos entdeckt

Der österreichische Archäologe Josef Keil und seine Kollegen entdeckten 1929 in den Ruinen des einst prächtigen „Oktogons“, einem Prunkbau an der Hauptstraße von Ephesos (Türkei), einen komplett mit Wasser gefüllten Sarkophag. Darin waren keine bedeutenden Grabbeigaben zu finden, aber ein komplettes Skelett.

Nur den Schädel nahm Josef Keil mit, bevor die Forscher die Grabstätte an der wichtigen „Kuretenstraße“ wieder verschlossen. Nach seiner ersten Analyse in Greifswald (Deutschland) ging er davon aus, dass es sich bei der Bestattung um „eine ganz vornehme Persönlichkeit“ und vermutlich um eine 20-jährige Frau handelte.

Kleopatra begrüßt den römischen Feldherrn Marcus Antonius. Foto: Imago/Gemini Collection

Harte Daten blieb Keil schuldig, aber der Schädel trat anlässlich seiner neuen Berufung an die Universität Wien im Reisegepäck den Weg nach Wien an.

Ruinen des Oktogons von Ephesos und eine virtuelle Rekonstruktion des antiken Mausoleums. Foto: © Austrian Academy of Sciences/Austrian Archaeological Institute

Junge Frau aus höherer Aristokratie der Antike

1953 publizierte der Vorstand des Anthropologie-Institutes der Universität Wien, Josef Weninger, schließlich einen Artikel mit Fotos und Messungen. Er kam ebenfalls zu dem Schluss, dass der Schädel aus dem „Heroengrab“ – so die Bezeichnung auf einem vergilbten Beizettel des Fundes – eine junge Frau repräsentieren sollte, die von einem „verfeinerten, spezialisierten Typus“ sei, was auf die höhere Aristokratie der Antike hindeuten könnte.

In Ephesos wurde bei späteren Grabungen 1982 der Rest des Skelettes aufgefunden, diesmal aber nicht im Sarkophag, sondern in einer Nische in einem Vorraum der Grabkammer.

Aufgrund der vermuteten architektonischen Anleihen des Oktogons bei dem ägyptischen Vorbild des „Pharos von Alexandrien“ und der zusätzlichen historischen Fakten, wonach Arsinoë IV. um 41 v. Chr. in Ephesos auf die Veranlassung von Marcus Antonius, Geliebter von Kleopatra, ermordet wurde, entstand 1990 eine Hypothese: Arsinoë IV. könnte in diesem prunkvollen Grab in Ephesos ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. Seither rankten sich zahlreiche Meldungen und Publikationen um dieses Gerücht.

Moderne Anthropologie und Archäologie

Bei der aktuellen Untersuchung wurde der Schädel einer Micro-Computer-Tomographie unterzogen, um seine digitale Kopie mit einer Auflösung von 80 Mikrometer für alle Zeiten zu archivieren.

Dann entnahmen die Wissenschafter Proben im Milligramm-Bereich von der Schädelbasis und dem Innenohr, um Alter und genetischen Status zu bestimmen. Die Daten aus dem Massenspektrometer wurden mit den neuesten Kalibrationskurven abgeglichen, die sogar die vermutete Ernährungszusammensetzung mit berücksichtigten.

Scan des Schädels mittels Mikro-Tomografie. Foto: © Gerhard Weber/Universität Wien

Der Schädel datiert demnach in die Jahre zwischen 36 und 205 v. Chr. , was gut mit dem überlieferten Sterbedatum von Arsinoë IV. im Jahre 41 v. u. Z. übereinstimmt. Die Genetiker fanden zudem eine Übereinstimmung des Schädels mit vorhandenen Proben vom Oberschenkelknochen. Das Skelett, dass sich später im Vorraum des Oktogons fand, gehörte also tatsächlich zur gleichen Person wie der Schädel, den Josef Keil 1929 aus dem Sarkophag entfernt hatte.

Y-Chromoson deutet auf einen kranken Jungen hin

„Aber dann kam die große Überraschung: Schädel und Oberschenkelknochen zeigten beide ganz eindeutig in wiederholten Versuchen das Vorliegen eines Y-Chromosoms – also eines Mannes“, erklärt Gerhard Weber.

Die morphologische Auswertung des Schädels und der Mikro-CT-Daten ergaben, dass der Junge aus dem Oktogon noch in seiner Pubertät steckte und 11 bis 14 Jahre alt war. Das belegen die hochauflösenden Aufnahmen der Zahnwurzeln und der sich noch entwickelnden Schädelbasis.

Deformationen an der Schädelbasis: Links fehlt eine Knochennaht, rechts ist sie anomal vergrößert. Foto: © Weber et al./Scientific Reports/CC-by-nc-nd 4.0

Geschlossene Schädelnähte, abgekauter Vormahlzahn

Er litt aber offensichtlich generell an einer krankhaften Entwicklung. Eine seiner Schädelnähte, die normalerweise erst im Alter von 65 Jahren verwächst, war bei ihm bereits geschlossen. Der Schädel zeigt dadurch eine stark asymmetrische Form.

Am auffälligsten aber war der unterentwickelte Oberkiefer, der außergewöhnlich abgewinkelt nach unten zeigt und vermutlich zu großen Problemen beim Kauen führte. Das belegen auch die auffälligen Winkel der Kiefergelenke und der Zahnbefund von zwei im Kiefer verbliebenen Zähnen.

Der erste permanente Backenzahn, der erste Zahn des Dauergebisses und damit üblicherweise am längsten im Einsatz, zeigte überhaupt keine Anzeichen einer Nutzung. Der erste Vormahlzahn hingegen, der sich erst einige Jahre später in der Zahnreihe einstellt, war abgekaut und hatte deutliche Risse, vermutlich als Folge einer Überbelastung.

Wachstumsanomalie von Kiefer und Gesicht

Die Forscher schließen daraus, dass kein regelhafter Zahnkontakt bestand, eine Folge der Wachstumsanomalie der Kiefer und des Gesichts. Was zu den Wachstumsstörungen führte, bleibt vorerst ungeklärt. Es könnte sich etwa um einen Vitamin-D Mangel gehandelt haben.

Auch genetische Syndrome wie das Treacher-Collins-Syndrom führen zu einem ähnlichen Erscheinungsbild wie das des Jungen aus dem Oktogon.

Info: Beim Treacher-Collins-Syndrom (auch Franceschetti-Syndrom) handelt es sich um eine seltene, vererbte Entwicklungsstörung bei Babys. Durch die Erkrankung kommt es zu Fehlbildungen des Schädels und Gesichts, von denen häufig Ohren, Jochbein, Augen oder Unterkiefer und Kinn betroffen sind.

Ende eines Gerüchts und Anfang einer neuen Suche

Nun steht also fest, dass nicht die Schwester Kleopatras im Oktogon in Ephesos begraben wurde, sondern ein junger Mann mit Entwicklungsstörungen, der vermutlich Römer war. Warum es bei diesem Gebäude die architektonischen Anleihen an Ägypten gab, bleibt offen. Klar ist, dass das Grab für eine Person von sehr hohem sozialen Status vorgesehen war.

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie eröffnen ein weites Feld für neue spannende Forschung. Und die Suche nach den Überresten von Königin Klepatras Schwester, Arsinoë IV. , kann nun frei von Gerüchten neu aufgerollt werden.