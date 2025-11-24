Ein Haus irgendwo in Höfingen sowie Vermögen soll der Leonberger Feuerwehr zugutekommen. Doch die Stadtverwaltung gibt sich bis jetzt wortkarg zu der unerwarteten Erbschaft.
24.11.2025 - 14:01 Uhr
Der CDU-Stadtrat Dirk Jeutter hat das Thema seit Monaten immer wieder aufgebracht: Zum wiederholten Mal ging es jetzt in einer seiner Anfragen an die Stadtverwaltung um ein bestimmtes Haus in Höfingen. Erneut fiel die Antwort nicht eben ausführlich aus – und auch eine Anfrage unserer Zeitung an die Stadtverwaltung liefert nur teilweise habhafte Erkenntnisse.