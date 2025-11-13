 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Alarm um K.-o.-Tropfen: Erste Resultate überraschen

Rätselhafte Serie in Stuttgart Alarm um K.-o.-Tropfen: Erste Resultate überraschen

Rätselhafte Serie in Stuttgart: Alarm um K.-o.-Tropfen: Erste Resultate überraschen
1
Nach dem Motorradspektakel am Wochenende in der Schleyer-Halle muss die Polizei merkwürdige Vorgänge unter Besuchern aufklären. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Beim Supercross gibt es mehr Vergiftungs-Verdachtsfälle als ursprünglich angenommen. Die Serie von Anschlägen seit dem Cannstatter Volksfest wird dabei immer rätselhafter.

Lokales: Wolf-Dieter Obst (wdo)

Ist die Häufung der K.-o.-Tropfen-Alarme bei Großveranstaltungen in Stuttgart ein Zufall – oder gehen etwa Serientäter um? Bei der Kriminalpolizei gibt es zum jüngsten Verdachtsfall am Wochenende beim ADAC Supercross in der Schleyer-Halle neue Erkenntnisse. Dazu gehört die Feststellung, dass die Dimension etwas größer ist als am Sonntag noch angenommen. Es gibt nicht nur drei Geschädigte, die plötzlich über Unwohlsein, Schwindel oder gar Ohnmacht klagten. „Inzwischen kennen wir zwölf Besucher des Events, denen es nicht gut ging“, sagt Polizeisprecherin Daniela Treude auf Nachfrage unserer Zeitung.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Nach ADAC-Supercross-Event: Erneut K.-o.-Tropfen-Alarm – Polizei erfuhr erst spät davon

Nach ADAC-Supercross-Event Erneut K.-o.-Tropfen-Alarm – Polizei erfuhr erst spät davon

Haben wieder Unbekannte mit K.-o.-Tropfen zugeschlagen? Zum wiederholten Mal binnen weniger Wochen ermittelt die Polizei – diesmal nach einem Motorsport-Event.

Dabei gibt es auch eine eher ernüchternde Erkenntnis für die Ermittler des Drogendezernats der Kripo: Der Ort und der Zeitrahmen der mutmaßlichen Anschläge lassen sich nicht weiter eingrenzen. Zwar gaben acht der zwölf Betroffenen an, nach der sportlichen Veranstaltung Supercross bei der sogenannten After Race Party in einer Bar im benachbarten Carl-Benz-Center gewesen zu sein. Und die hatte laut Programm erst am Samstag gegen 22 Uhr begonnen. Allerdings gab es vier mutmaßlich Geschädigte, die nicht auf dieser Party waren – mithin im Bereich der Schleyer-Halle ins Visier geraten sein mussten. Die Tatzeiten könnten außerdem – je nach Wirkungsweise des verwendeten Stoffs – viel früher liegen.

Erste Erkenntnisse vom Cannstatter Volksfest

Ob es einen Schnittpunkt für beide Gruppen der Veranstaltungsbesucher gab oder unbekannte Täter womöglich an beiden Örtlichkeiten unterwegs waren: Bisher ist alles Spekulation. Räumlich enger beisammen liegt die Veranstaltungshalle an der Ulmer Straße im Stadtbezirk Wangen, wo elf Besucher einer Halloween-Party am 31. Oktober über verdächtige Gesundheitssymptome klagten. Hatte man ihnen Gamma-Hydroxybutyrat, Ketamin oder Benzodiazepin in die Drinks gemischt? Die Laborergebnisse von Urin- und Blutproben werden von der Polizei erst in den nächsten Wochen erwartet.

Ob die allerdings groß weiterhelfen, ist eher fraglich. Dies zeigt sich beim K.-o.-Tropfen-Alarm, den es Ende September beim Cannstatter Volksfest gegeben hat. Demnach hatten zwei Frauen am späten Freitagabend und ein Mann am Sonntag gegen 22 Uhr körperliche Beschwerden bei der Polizei angezeigt. Hier gibt es eine Zwischenbilanz: Beim Volksfest sind insgesamt sechs Verdachtsfälle gemeldet worden: „Ein Laborergebnis steht noch aus, vier weitere Ergebnisse liegen aber vor“, sagt Polizeisprecherin Treude. Und die sind negativ. Beim sechsten Fall habe man aufgrund der Bewertung der Umstände keine Laborprobe veranlasst.

Kein Nachweis von K.-o.-Tropfen bisher. Also alles nur Hysterie? Nicht unwahrscheinlich ist freilich, dass sich die zumeist flüchtigen Substanzen bereits im Körper abgebaut hatten, noch ehe die Proben genommen wurden. Das könnte auch ein schlechtes Omen für die Ermittlungen zum Supercross am Wochenende sein: Die Polizei war erst am Sonntag gegen 10.30 Uhr von dem Verdacht informiert worden.

Weitere Themen

Toter beim Wieslocher Bahnhof: Verdacht des Totschlags – 26-Jähriger im Raum Stuttgart gefasst

Toter beim Wieslocher Bahnhof Verdacht des Totschlags – 26-Jähriger im Raum Stuttgart gefasst

Nach dem Fund eines Toten in Wiesloch wird ein 26-Jähriger festgenommen. Polizei und Staatsanwaltschaft vermuten ein Gewaltverbrechen und suchen nach Zeugen.
Infektionswelle im November: Stuttgarter Arzt: Kinder ruhig mal fiebern lassen

Infektionswelle im November Stuttgarter Arzt: Kinder ruhig mal fiebern lassen

Die ersten grippalen Infekte machen in Schulen und Kindergärten die Runde. Was Eltern zum Schutz tun können und was bei Krankheit hilft, sagt ein Stuttgarter Kinderarzt.
Von Regine Warth
Rätselhafte Serie in Stuttgart: Alarm um K.-o.-Tropfen: Erste Resultate überraschen

Rätselhafte Serie in Stuttgart Alarm um K.-o.-Tropfen: Erste Resultate überraschen

Beim Supercross gibt es mehr Vergiftungs-Verdachtsfälle als ursprünglich angenommen. Die Serie von Anschlägen seit dem Cannstatter Volksfest wird dabei immer rätselhafter.
Von Wolf-Dieter Obst
Schlossplatz Stuttgart: Aufbau von Riesenrad in vollem Gange – wann es startet, was es kostet

Schlossplatz Stuttgart Aufbau von Riesenrad in vollem Gange – wann es startet, was es kostet

Die Göttin Concardia auf der Jubiläumssäule bekommt Gesellschaft: Zum fünften Mal wächst das Riesenrad vor dem Neuen Schloss hoch hinaus. Was kostet die Fahrt diesmal?
Von Uwe Bogen
Wielandshöhe in Stuttgart: Küchenchef bei Vincent Klink – „Er schaut jeden Tag vorbei und gibt Tipps“

Wielandshöhe in Stuttgart Küchenchef bei Vincent Klink – „Er schaut jeden Tag vorbei und gibt Tipps“

Jörg Neth leitet die Küche des Stuttgarter Sternerestaurants Wielandshöhe. Sein früherer Lehrmeister: Vincent Klink. Diese Lektion gab er ihm einst mit auf den Weg.
Von Evi Miller
Restaurants in Stuttgart: Hier gibt es Gans: Wo es noch Plätze gibt und wo man sie auch mitnehmen kann

Restaurants in Stuttgart Hier gibt es Gans: Wo es noch Plätze gibt und wo man sie auch mitnehmen kann

Rund um Sankt Martin kommt in vielen Stuttgarter Restaurants traditionell Gans auf den Teller. Wo man noch Plätze ergattern kann und welche Gastronomen die Gans to go anbieten.
Von Nina Scheffel
Krise bei in.Stuttgart: Was über die Freistellung von Wasen-Chef Marcus Christen bekannt ist

Krise bei in.Stuttgart Was über die Freistellung von Wasen-Chef Marcus Christen bekannt ist

Die Nachricht kam überraschend – und sorgt für Wirbel. In die Freistellung von Wasen-Chef Marcus Christen war offenbar auch die Rathausspitze involviert. Was bisher bekannt ist.
Von Uwe Bogen
November-Frühling: „Genießt die Wärme, solange wir sie noch haben“

T-Shirt-Wetter im November Stuttgart kratzt ein letztes Mal an der 20-Grad-Marke

Heute Frühling, nächste Woche Winter? Während Stuttgart aktuell mit traumhaft sonnigem und warmen Wetter zum Spazieren einlädt, könnte es in ein paar Tagen schon Minusgrade geben.
Von Jenny Hilger
Rave in der Messe Stuttgart: Nach Pannen-Debüt: Techno-Festival Stutyard kehrt mit neuem Konzept zurück

Rave in der Messe Stuttgart Nach Pannen-Debüt: Techno-Festival Stutyard kehrt mit neuem Konzept zurück

Nach heftiger Kritik an der Premiere kehrt der Rave Stutyard mit neuem Konzept auf die Messe zurück. Die Nachfrage ist riesig – diesmal gibt es zwei Termine. Was ändert sich?
Von Uwe Bogen
Nachwuchs in der Wilhelma: Deutschlandweit einzigartig: Niedliche Kaninchenkängurus sind ab sofort zu dritt

Nachwuchs in der Wilhelma Deutschlandweit einzigartig: Niedliche Kaninchenkängurus sind ab sofort zu dritt

Überraschung: Im Stuttgarter Zoo gibt es erstmals seit zwei Jahren Nachwuchs bei den Langschnauzen-Kaninchenkängurus.
Von Iris Frey
Weitere Artikel zu Stuttgart Polizei ADAC Supercross Halloween-Party
 
 