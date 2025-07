Eine junge Frau wird in der Ludwigsburger Wilhelmgalerie dabei erwischt, Parfum zu klauen. Als ein Ladendetektiv sie stoppt, versprüht sie Reizstoff. Das hilft ihr nicht.

Eine 22 Jahre alte Frau soll am Montag, 14. Juli 2025, in Ludwigsburg einen räuberischen Diebstahl begangen haben. Dafür soll sie sich gegen 16.30 Uhr in einem Drogeriemarkt in einem Einkaufszentrum in der Wilhelmstraße aufgehalten haben.