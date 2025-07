RAF-Podcast: Gudrun Ensslin und Stammheim im Ohr

Selbst im Kugelschreiber oder in einem Pfefferminzbonbon witterte man in Stammheim eine Gefahr. Im Mai 1975 begann in Stuttgart der größte Strafprozess der deutschen Nachkriegsgeschichte: das Verfahren gegen die Rote Armee Fraktion (RAF). Auf der Anklagebank saßen die führenden Mitglieder Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Ulrike Meinhof und Jan-Carl Raspe. Wer den Gerichtssaal betreten wollte, musste eine umfassende Sicherheitskontrolle über sich ergehen lassen. Hier wurden sogar die Kugelschreiber auseinandergeschraubt, erinnert sich Redakteur Werner Birkenmaier, der damals für die Stuttgarter Zeitung berichtet hat. „Man wurde auch als Journalist bis aufs Hemd untersucht. Das war eine irre Atmosphäre“, erzählt der heute 91-Jährige.