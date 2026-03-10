Im Süden des Gazastreifens stoßen israelische Soldaten auf einen Tunnel. Bei einem Einsatz werden drei bewaffnete Männer getötet. Die Waffenruhe bleibt brüchig.

red/dpa 10.03.2026 - 13:18 Uhr

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben bei einem Einsatz im Süden des Gazastreifens drei Männer getötet. Soldaten hätten am Montag eine unterirdische Infrastruktur im Gebiet von Rafah durchsucht, teilte das Militär mit. Dabei hätten sie bestätigen können, dass bei ihrem Einsatz die drei bewaffneten Männer getötet worden seien, hieß es.