Rainer Lorz bezieht Stellung: VfB-Pläne auf der Waldau – so reagieren die Kickers

Noch ist keine Entscheidung gefallen. Doch klar ist, dass die Stadt Stuttgart eine mögliche Nutzung des Gazi-Stadions durch den VfB Stuttgart in der kommenden Saison zumindest derzeit überprüft. Die Spielstätte auf der Waldau gilt für die Weiß-Roten als Option für den Regelspielbetrieb ihrer Drittligamannschaft und gegebenenfalls für ihr Frauenteam im Falle eines Bundesliga-Aufstiegs. Dieser ist zuletzt wahrscheinlicher geworden, die VfB-Frauen sind Tabellenführer in der zweiten Liga, haben bereits sieben Punkte Vorsprung auf Rang drei.