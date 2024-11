Die USA sollen die Beschränkung für ukrainische Angriffe auf russische Ziele aufgeweicht haben. Das Weiße Haus will das aber nicht offiziell machen: Ein Sprecher laviert um das Thema herum.

red/dpa 18.11.2024 - 13:50 Uhr

Das Weiße Haus hat nach Berichten über die Freigabe von US-Raketen für ukrainische Angriffe auf russisches Gebiet Kritik aus Moskau zurückgewiesen – reagiert ansonsten aber ausweichend auf Fragen zu dem Thema. „Das Feuer wurde durch die russische Invasion in die Ukraine entfacht“, sagte der stellvertretende Nationale Sicherheitsberater der USA, Jon Finer, am Rande des G20-Gipfels in Rio de Janeiro. Auch auf mehrfache Nachfrage wollte Finer die Berichte nicht offiziell bestätigen, dementierte sie aber auch nicht. „Ich bestätige keine Entscheidungen, die in Bezug auf die US-Unterstützung in diesen operativen Fragen getroffen wurden oder nicht“, sagte Finer.