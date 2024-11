Nachdem die Ukraine erstmals mit ATACMS eine Basis auf russischem Kernland angegriffen hat, reagiert Russland mit Drohungen. Der Außenminister unterstellt dem Westen, er eskaliere den Konflikt.

red/AFP 19.11.2024 - 16:27 Uhr

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat eine „entsprechende“ Antwort auf den ukrainischen Beschuss russischen Staatsgebiets mit ATACMS-Raketen angekündigt. “Wenn Raketen mit größerer Reichweite von der Ukraine aus in Richtung russisches Territorium eingesetzt werden, bedeutet dies, dass sie von US-Militärexperten bedient werden“, sagte Lawrow am Dienstag nach dem G20-Gipfel vor Journalisten in Rio de Janeiro. Unterdessen bestätigte ein hochrangiger ukrainischer Verantwortlicher der Nachrichtenagentur AFP, dass die Ukraine ATACMS bei einem Angriff auf die russische Region Brjansk eingesetzt habe.