Nordkorea testet erneut Raketen – diesmal werden strategische Marschflugkörper und Anti-Schiffs-Raketen von einem Zerstörer abgefeuert. Was steckt hinter den gehäuften Raketentests Pjöngjangs?

dpa 14.04.2026 - 02:03 Uhr

Pjöngjang - Nordkorea hat erneut mehrere Raketentests durchgeführt. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA handelt es sich bei den abgefeuerten Geschossen um strategische Marschflugkörper sowie Anti-Schiffs-Raketen, die vom im Vorjahr präsentierten Marinezerstörer "Choe Hyon" abgefeuert wurden. Machthaber Kim Jong Un hat die Waffentests demnach persönlich beobachtet.