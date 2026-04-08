Erneut meldet Südkorea einen mutmaßlichen Raketenstart aus dem Norden. Genaue Angaben zur Art des Geschosses gab es zunächst nicht.

dpa 08.04.2026 - 02:50 Uhr

Seoul - Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs mindestens ein nicht näher identifiziertes Geschoss in östliche Richtung abgefeuert. Die mutmaßliche ballistische Rakete soll demnach im Japanischen Meer (koreanisch: Ostmeer) gelandet sein, teilte der südkoreanische Stabschef nach einem Bericht der amtlichen Nachrichtenagentur Yonhap mit. Genaue Angaben zur Art des Geschosses gab es nicht. Bislang unklar ist auch, ob es sich möglicherweise um mehrere Projektile gehandelt hat.