Ramelows Vorstoß: Warum wir keine neue Hymne brauchen

Eine der schönsten Hymnen der Welt

Die Deutsche Einheit und das Fremdeln der Ostdeutschen mit ehemaligen westlichen Insignien dient Ramelow als Argument. Es ist ein schlechtes. Der Text der deutschen Hymne gehört zu den angenehmsten der Welt. Anders als in den USA, wo Bomben in der Luft zerplatzen, anders als in Italien, wo man bereit zum Tod ist, anders als im martialischen Frankreich, wo das Blut die Furchen der Äcker tränkt, stehen Einigkeit und Recht und Freiheit für erstrebenswerte Werte einer Demokratie. Das dürften auch all jene akzeptieren, die bis 1989 anders sozialisiert worden sind. Dass Länder ihre Flaggen ändern, kommt vor. So wie in Südafrika nach dem Ende der Apartheid, in Libyen nach dem Sturz des Diktators oder in Kanada nach dem Ende der britischen Kolonialzeit. Mit Ereignissen dieser Art lässt sich die Deutsche Einheit nicht vergleichen. Das wird auch ein Bodo Ramelow nicht leugnen.