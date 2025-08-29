Ramelows Vorstoß Warum wir keine neue Hymne brauchen
Dass Länder ihre Hymnen und Fahnen ändern, kommt vor. Die Deutsche Einheit ist kein Anlass dafür, meint Christian Gottschalk.
Bodo Ramelow ist nicht irgendwer. Der ehemalige Ministerpräsident von Thüringen ist Vizepräsident des Bundestages und weit davon entfernt, Vertreter wirrer Ideen zu sein. Sein Vorschlag, die Deutschen über ihre Fahne abstimmen zu lassen und die Hymne zu überdenken, verdient es, nicht sofort als Schwachsinn abgeschmettert zu werden. Zumal Ramelow, anders als bei seinem fast gleich gelagerten Vorstoß vor sechs Jahren, mit Brechts Kinderhymne einen Alternativvorschlag einbringt. Allerdings: Die Idee hat kaum Aussicht auf Erfolg, und das ist gut so.
