Rammstein-Cover-Band Engel wollen sie keine sein – So war’s beim Konzert von Stahlzeit
Die erfolgreichste Rammstein-Cover-Band hat sich am Samstagabend in der Porsche-Arena quer durchs Repertoire ihrer Vorbilder gespielt.
Rauch und Donner, metallischer Klang hackt ins Ohr, eine finstre Stimme hebt beschwörend an, Flammen schießen immer wieder auf. Es sieht aus wie Rammstein. Es riecht wie Rammstein. Muss es also Rammstein sein? Mitnichten. Stahlzeit haben am Samstagabend in der Porsche-Arena höchst anschaulich bewiesen, dass auch Till Lindemann ersetzbar ist.