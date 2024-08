Hat Till Lindemann auf Instagram seinen Abschied von Rammstein angekündigt? Diese Frage sorgt bei Fans momentan für Aufregung. Dabei klingt ein Post der Band noch anders.

red/dpa 08.08.2024 - 14:55 Uhr

Rammstein-Frontsänger Till Lindemann sorgt mit einem Gedicht auf seinem Instagram-Account bei seinen Fans für Spekulationen um einen Abschied. Lindemann postete ein Foto von sich in einem See und schrieb unter dem Titel „Jegliches hat seine Zeit“ etwa: „Die Vergangenheit wirft Falten / besser später als zu spät / wenn es leider nicht mehr geht / man sollte Hut und Mantel greifen / in die weite Welt ausschweifen.“