 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. VfB Stuttgart

  6. Der furchtlose Krieger des VfB Stuttgart

Ramon Hendriks Der furchtlose Krieger des VfB Stuttgart

Ramon Hendriks: Der furchtlose Krieger des VfB Stuttgart
12
Ramon Hendriks in Mönchengladbach, gezeichnet vom Spiel. Foto: imago/Baumann

Ramon Hendriks vom VfB Stuttgart kommt immer besser in Form. Gegen Mönchengladbach kann ihn auch eine blutige Nase nicht von der nächsten Bestleistung abhalten.

Sport: Philipp Maisel (pma)

Man kann sehr gut herausfiltern, wie es um eine Mannschaft steht, wenn man die O-Töne von Spielern nach einer guten Leistung querliest. Bei solchen Anlässen wird meist die eigene individuelle Leistung in den Vordergrund gestellt. Viele Sätze beginnen mit einem Ich. Nicht so bei Ramon Hendriks. „Wir sind aktuell eben sehr gut drauf. Vieles greift ineinander, alle helfen sich gegenseitig. Wir haben wieder einmal die Null gehalten, das ist wichtig für uns“, blickte der Niederländer auf die 90 Minuten von Mönchengladbach zurück.

 

Unsere Empfehlung für Sie

VfB Stuttgart: Diese Kneipen und Bars zeigen VfB-Spiele live

VfB Stuttgart Diese Kneipen und Bars zeigen VfB-Spiele live

Keine VfB-Tickets? Die Alternative lautet: Spiele des VfB Stuttgart live in Bars und Kneipen per Livestream (Sky, DAZN, RTL+) in Stuttgart und der Region schauen. Eine Übersicht.

„Eine gute Mannschaftsleistung pusht die Einzelspieler zusätzlich“, ließ er noch nachfolgen. Was gut aufzeigt, was der Verteidiger für ein Typ ist, aber auch, wie es um die Teamchemie bei den Schwaben bestellt ist. Die kann in diesen Tagen nur mit gut umschrieben werden und hat so einen Anteil daran, dass Hendriks seit Wochen in bestechender Form ist. Vielleicht sogar in der besten, seit er, als Ergänzungsspieler geholt, sich bei den Stuttgartern wuchtig und furchtlos in die Zweikämpfe wirft.

Ramon Hendriks ist erfolgreichster Zweikämpfer der Bundesliga

Und das überaus erfolgreich. Die offizielle Datenbank der Bundesliga führt ihn seit Restrundenstart als erfolgreichsten Zweikämpfer überhaupt und auch gegen Gladbach gewann er 65 Prozent seiner direkten Duelle. Dazu kamen 8,34 gelaufene Kilometer, 94 Prozent Passquote (die beste aller Akteure auf dem Feld) und 52 Ballkontakte bis zu seiner Auswechslung in der 73. Minute. Seinen wohl wichtigsten Ballkontakt hatte er in der 13. Minute, als er den Nachschuss nach dem Elfmeter mit der Pobacke abblockte. „Eine super Aktion. Alle anderen reagieren nicht oder zu spät, aber Ramon war da“, umschreibt Torhüter Alexander Nübel die Situation. Der Ball wäre sonst drin gewesen und die Partie hätte womöglich einen völlig anderen Verlauf genommen.

Ein bisschen Blut hält Hendriks nicht von einer Bestleistung ab. Foto: imago/Beautiful Sports International

Nicht einmal eine blutig geboxte Nase konnte Hendriks davon abhalten, Höchstleistung zu bringen. Nach einem Zusammenstoß mit seinem Gegenspieler musste Hendriks minutenlang behandelt werden, spielte dann mit viel Watte in den Nasenlöchern und einem Riesenpflaster weiter, um die massive Blutung unter Kontrolle zu behalten. „Alles okay. Er trifft mich in einer Ausholbewegung direkt auf die Nase, das hat kurz geschmerzt. Aber es geht schon wieder“, umschrieb er nach Abpfiff lakonisch die Szene, ohne seinem Gegenspieler einen Vorwurf zu machen. Ob die Nase größeren Schaden davongetragen hat oder gar ein Bruch vorliegt, der eine Operation und eine Maske notwendig macht, war Stand Montagmorgen noch nicht abzusehen. Untersuchungen am Nachmittag sollen Aufschluss bringen.

Unsere Empfehlung für Sie

VfB in Mönchengladbach: Ein Auftritt wie ein großes Ausrufezeichen

VfB in Mönchengladbach Ein Auftritt wie ein großes Ausrufezeichen

Der VfB beeindruckt beim 3:0 in Mönchengladbach – die Leistung macht in einigen Punkten große Hoffnung für die nächsten Spiele, kommentiert Sport-Autor Marco Seliger.

Bis diesen Dienstag wird sich dann abzeichnen, ob Hendriks am Donnerstag schon wieder zur Verfügung steht und wenn ja, ob er eine angepasste Carbonmaske tragen muss. Doch selbst das, dürfte den „furchtlosen Krieger“ (Sebastian Hoeneß) nicht davon abhalten, sich mit der gleichen Intensität seinen Gegenspielern entgegenzustellen, die man bisher von ihm gewohnt war. „Ramon ist zu hundert Prozent verlässlich. Er ist immer da, wenn man ihn braucht. Und er kennt keinen Schmerz“, brachte Hoeneß unlängst seine Wertschätzung für den Verteidiger zum Ausdruck.

Hoeneß weiß zudem auch, den kompromisslosen Abräumer taktisch so einzusetzen, dass er auch offensiv glänzen kann. Wie zuletzt gegen Union Berlin, wo Hendriks mit einem 90-Meter-Sprint inklusive Vorlage einen Treffer einleitete, war er auch gegen Mönchengladbach nach vorne mit jeder Menge Freiheiten ausgestattet und tauchte immer wieder im Fohlen-Strafraum auf. Sollte er dies gegen Young Boys Bern wiederholen können, würde es seinen Trainer wohl nicht überraschen. Schließlich weiß der, dass er sich zu hundert Prozent auf seinen Krieger verlassen kann.

Weitere Themen

Ramon Hendriks: Der furchtlose Krieger des VfB Stuttgart

Ramon Hendriks Der furchtlose Krieger des VfB Stuttgart

Ramon Hendriks vom VfB Stuttgart kommt immer besser in Form. Gegen Mönchengladbach kann ihn auch eine blutige Nase nicht von der nächsten Bestleistung abhalten.
Von Philipp Maisel
Stürmer des VfB Stuttgart: Darum saß Jeremy Arévalo nicht einmal auf der VfB-Bank

Stürmer des VfB Stuttgart Darum saß Jeremy Arévalo nicht einmal auf der VfB-Bank

Er hat sieben Millionen Euro an Ablöse gekostet, doch bisher ist der Wintertransfer des VfB kaum in Erscheinung getreten. Wir erklären, wie es in Gladbach gelaufen ist.
Von Carlos Ubina
Video des VfB geht viral: Undav am fremden Smartphone – Grüße an die Eltern gehen raus

Video des VfB geht viral Undav am fremden Smartphone – Grüße an die Eltern gehen raus

Stuttgarts Starstürmer Deniz Undav hat am Rande der Partie in Mönchengladbach nicht seinen Unmut kundgetan, sondern auch für eine viral gehende Szene gesorgt.
Von Philipp Maisel
VfB Stuttgart News – Alles, was Sie heute zum VfB wissen müssen

VfB Stuttgart News Wegen Schneefall – VfB-Flieger muss Extrarunden drehen

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.
Von David Scheu, Carlos Ubina, Philipp Maisel, Gregor Preiß und Heiko Hinrichsen
VfB in Mönchengladbach: Ein Auftritt wie ein großes Ausrufezeichen

VfB in Mönchengladbach Ein Auftritt wie ein großes Ausrufezeichen

Der VfB beeindruckt beim 3:0 in Mönchengladbach – die Leistung macht in einigen Punkten große Hoffnung für die nächsten Spiele, kommentiert Sport-Autor Marco Seliger.
Von Marco Seliger
VfB Stuttgart: Warum Deniz Undav so angefressen ist

VfB Stuttgart Warum Deniz Undav so angefressen ist

Der VfB feiert einen dominanten Sieg bei Borussia Mönchengladbach. Der Stuttgarter Stürmer trifft – und hat dennoch schlechte Laune.
Von Philipp Maisel
Fanreaktionen zum VfB Stuttgart: „Scheiß die Wand an!!! Wir können Ecken!!!“

Fanreaktionen zum VfB Stuttgart „Scheiß die Wand an!!! Wir können Ecken!!!“

Einen klaren Auswärtssieg hat der VfB in Gladbach eingefahren. Alex Nübel hält einen Elfer, der VfB erzielt einen Treffer nach einem Standard. Was die Fans außerdem beschäftigt.
Von Matthias Kapaun
Mönchengladbach – VfB Stuttgart: Überzeugender Auftritt – so steuert der VfB auf die Königsklasse zu

Mönchengladbach – VfB Stuttgart Überzeugender Auftritt – so steuert der VfB auf die Königsklasse zu

Überzeugend gewinnt der VfB mit 3:0 in Mönchengladbach. Alexander Nübel hält sein Team im Spiel, dann treffen Jamie Leweling, Joe Scally (Eigentor) und Deniz Undav.
Von Marco Seliger
Mönchengladbach-VfB: „Was Stuttgart gespielt hat, war absolut brutal“

Mönchengladbach-VfB „Was Stuttgart gespielt hat, war absolut brutal“

Nach dem 3:0 des VfB Stuttgart bei Borussia Mönchengladbach haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.
Von Matthias Kapaun, Gregor Preiß, Marco Seliger, Philipp Maisel
Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Jeff Chabot ragt aus starkem Kollektiv heraus – unsere Noten gegen Gladbach

Einzelkritik zum VfB Stuttgart Jeff Chabot ragt aus starkem Kollektiv heraus – unsere Noten gegen Gladbach

Der VfB hat am 19. BL-Spieltag bei Borussia Mönchengladbach 3:0 gewonnen. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.
Von Marco Seliger und Philipp Maisel
Weitere Artikel zu VfB Stuttgart Bundesliga Video Sebastian Hoeneß
 
 