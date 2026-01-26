Ramon Hendriks: Der furchtlose Krieger des VfB Stuttgart

Man kann sehr gut herausfiltern, wie es um eine Mannschaft steht, wenn man die O-Töne von Spielern nach einer guten Leistung querliest. Bei solchen Anlässen wird meist die eigene individuelle Leistung in den Vordergrund gestellt. Viele Sätze beginnen mit einem Ich. Nicht so bei Ramon Hendriks. „Wir sind aktuell eben sehr gut drauf. Vieles greift ineinander, alle helfen sich gegenseitig. Wir haben wieder einmal die Null gehalten, das ist wichtig für uns“, blickte der Niederländer auf die 90 Minuten von Mönchengladbach zurück.

„Eine gute Mannschaftsleistung pusht die Einzelspieler zusätzlich", ließ er noch nachfolgen. Was gut aufzeigt, was der Verteidiger für ein Typ ist, aber auch, wie es um die Teamchemie bei den Schwaben bestellt ist. Die kann in diesen Tagen nur mit gut umschrieben werden und hat so einen Anteil daran, dass Hendriks seit Wochen in bestechender Form ist. Vielleicht sogar in der besten, seit er, als Ergänzungsspieler geholt, sich bei den Stuttgartern wuchtig und furchtlos in die Zweikämpfe wirft.

Ramon Hendriks ist erfolgreichster Zweikämpfer der Bundesliga

Und das überaus erfolgreich. Die offizielle Datenbank der Bundesliga führt ihn seit Restrundenstart als erfolgreichsten Zweikämpfer überhaupt und auch gegen Gladbach gewann er 65 Prozent seiner direkten Duelle. Dazu kamen 8,34 gelaufene Kilometer, 94 Prozent Passquote (die beste aller Akteure auf dem Feld) und 52 Ballkontakte bis zu seiner Auswechslung in der 73. Minute. Seinen wohl wichtigsten Ballkontakt hatte er in der 13. Minute, als er den Nachschuss nach dem Elfmeter mit der Pobacke abblockte. „Eine super Aktion. Alle anderen reagieren nicht oder zu spät, aber Ramon war da“, umschreibt Torhüter Alexander Nübel die Situation. Der Ball wäre sonst drin gewesen und die Partie hätte womöglich einen völlig anderen Verlauf genommen.

Ein bisschen Blut hält Hendriks nicht von einer Bestleistung ab. Foto: imago/Beautiful Sports International

Nicht einmal eine blutig geboxte Nase konnte Hendriks davon abhalten, Höchstleistung zu bringen. Nach einem Zusammenstoß mit seinem Gegenspieler musste Hendriks minutenlang behandelt werden, spielte dann mit viel Watte in den Nasenlöchern und einem Riesenpflaster weiter, um die massive Blutung unter Kontrolle zu behalten. „Alles okay. Er trifft mich in einer Ausholbewegung direkt auf die Nase, das hat kurz geschmerzt. Aber es geht schon wieder“, umschrieb er nach Abpfiff lakonisch die Szene, ohne seinem Gegenspieler einen Vorwurf zu machen. Ob die Nase größeren Schaden davongetragen hat oder gar ein Bruch vorliegt, der eine Operation und eine Maske notwendig macht, war Stand Montagmorgen noch nicht abzusehen. Untersuchungen am Nachmittag sollen Aufschluss bringen.

Bis diesen Dienstag wird sich dann abzeichnen, ob Hendriks am Donnerstag schon wieder zur Verfügung steht und wenn ja, ob er eine angepasste Carbonmaske tragen muss. Doch selbst das, dürfte den „furchtlosen Krieger“ (Sebastian Hoeneß) nicht davon abhalten, sich mit der gleichen Intensität seinen Gegenspielern entgegenzustellen, die man bisher von ihm gewohnt war. „Ramon ist zu hundert Prozent verlässlich. Er ist immer da, wenn man ihn braucht. Und er kennt keinen Schmerz“, brachte Hoeneß unlängst seine Wertschätzung für den Verteidiger zum Ausdruck.

Hoeneß weiß zudem auch, den kompromisslosen Abräumer taktisch so einzusetzen, dass er auch offensiv glänzen kann. Wie zuletzt gegen Union Berlin, wo Hendriks mit einem 90-Meter-Sprint inklusive Vorlage einen Treffer einleitete, war er auch gegen Mönchengladbach nach vorne mit jeder Menge Freiheiten ausgestattet und tauchte immer wieder im Fohlen-Strafraum auf. Sollte er dies gegen Young Boys Bern wiederholen können, würde es seinen Trainer wohl nicht überraschen. Schließlich weiß der, dass er sich zu hundert Prozent auf seinen Krieger verlassen kann.