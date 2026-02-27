Schriftsteller Wladimir Kaminer und TV-Koch Andi Schweiger sprachen im Stuttgarter „Ramp Space“ über die Sehnsucht nach Fahrfreude, sowjetische Luft und das Abenteuer auf dem Asphalt.
Zugehörige der letzten Generationen Auto haben sich am Donnerstag im Ramp Space im Dorotheenquartier versammelt, um Wladimir Kaminer und Andi Schweiger dabei zu lauschen, wie sie über Mobilität, Motoren und – Achtung, Buzzword – Fahrfreude sprachen. Eingeladen hatten Ramp-Chefredakteur Michael Köckritz, der den Talk moderierte, sowie der BMW Drivers Club, dessen Markenbotschafter der Schriftsteller sowie der Spitzenkoch sind. Die mit doppeltem Olympia-Gold ausgezeichnete Biathletin und einzige Frau in der Runde, Magdalena Neuner, ließ sich aus gesundheitlichen Gründen leider entschuldigen.