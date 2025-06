Rampe-Oper in Autohaus: Aufstieg und Fall der Stadt Stuttgart

Goldene Lettern mit der Aufschrift „Cité d‘Or“ schmücken den Eingang des ehemaligen Autohauses in der Metzstraße im Stuttgarter Osten. Die besten Tage dieses Symbols hiesiger industrieller Stärke und Wohlstands sind gezählt: Wo früher heiße Schlitten verkauft wurden, wo Tag ein, Tag aus an Motoren gewerkelt wurde, ist nun Brache und daher wieder mal Raum für Kunst, Kultur und Neuentwicklung. Wie so eine Umnutzung funktioniert, hat das Theater Rampe schon im Herbst letzten Jahres bei der Bespielung des leerstehenden Kaufhofs am Stuttgarter Rotebühlplatz vorgeführt.