Am späten Abend geraten in der S 6 bei Ditzingen zwei Männer aneinander. Der Streit endet handgreiflich.

Thomas Slotwinski 01.10.2025 - 13:42 Uhr

Ob sie auf dem Cannstatter Wasen eine Maß zu viel genommen haben, ist nicht bekannt. Jedenfalls gerieten am späten Dienstagabend in einer S 6 in Richtung Ditzingen drei Männer so massiv aneinander, dass am Ende die Fäuste flogen. Die Streithähne waren ein 35-jähriger Rumäne und ein 22-jähriger Deutscher, die sich bei der Schlägerei gegen 23.35 Uhr gegenseitig leicht verletzten.