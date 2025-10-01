Am späten Abend geraten in der S 6 bei Ditzingen zwei Männer aneinander. Der Streit endet handgreiflich.

Leonberg: Thomas K. Slotwinski (slo)

Ob sie auf dem Cannstatter Wasen eine Maß zu viel genommen haben, ist nicht bekannt. Jedenfalls gerieten am späten Dienstagabend in einer S 6 in Richtung Ditzingen drei Männer so massiv aneinander, dass am Ende die Fäuste flogen. Die Streithähne waren ein 35-jähriger Rumäne und ein 22-jähriger Deutscher, die sich bei der Schlägerei gegen 23.35 Uhr gegenseitig leicht verletzten.

 

Der 18-jährige Begleiter mit deutscher Staatsangehörigkeit blieb offenbar unverletzt. Alarmierte Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei trafen die Randalierer vor Ort an und stellten ihre Personalien fest. Die weiteren Ermittlungen dauern an.