Betrunkener beleidigt Polizisten und verletzt einen anderen Mann

Thomas K. Slotwinski 28.04.2025 - 15:12 Uhr

Große Aufregung am Sonntagabend in der Glemseckstraße in Leonberg: Ein 24-Jähriger hatte sich um 21.30 Uhr mit einem 32-Jährigen mehr als nur in die Haare bekommen . Der Jüngere verletzte den Älteren leicht mit einer Gabel am Oberkörper.