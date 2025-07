Blumen aus- und Plakate abgerissen – Unbekannte wüten am Freibadkiosk

Randale in Mundelsheim

Unbekannte haben am Wochenende in Mundelsheim ihrer Zerstörungswut freien Lauf gelassen. Abgesehen hatten es die Täter auf den Freibadkiosk.

Julia Amrhein 28.07.2025 - 13:27 Uhr

Unmut über das fehlende Sommerwetter? Vermutlich war es eher blinde Zerstörungswut, die Unbekannte am Wochenende dazu getrieben hat, am Freibadkiosk im Wertweg in Mundelsheim zu randalieren.